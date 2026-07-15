物価高でレジャー費を見直す家庭が増えるなか、国内二大テーマパークが対照的な戦略を打ち出している。【写真】「半額でお得に入園!?」対象となる年間パスポートの価格ディズニーは値上げ、USJは特典拡充東京ディズニーリゾート（TDR）は、10月1日入園分から1dayパスポートを3年ぶりに値上げ。最高価格はこれまでの1万900円から1万2400円へ、1500円引き上げられる。一方、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）は年間パス