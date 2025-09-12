ポケモンは、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用RPG「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット（ポケモンSV）」において「ふしぎなおくりもの（色違いのイーユイ）」のプレゼントを実施する。期間は9月19日9時より10月1日8時59分まで。

本キャンペーンは7月23日より順次開催されている色違いのチオンジェン・パオジアン・ディンルー・イーユイが登場するイベントテラレイドバトルに関連したもの。全世界のプレーヤーが100万回勝利することで、色違いのさいやくポケモンがプレゼントされる形となっている。

イーユイとのイベントテラレイドバトルは9月1日9時から9月15日8時59分まで。本日9月12日に現時点での勝利回数が発表され、勝利数が100万回を超えたため、色違いのイーユイの配布が決定した。

また、合計勝利数が100万回を超え、10万回増えた分だけテラピースが合計40個（4種類×10個）詰まった「テラピースセット」も同様の期間でプレゼントされる。

(C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。