16ÂåÌÜ¥·¥ê¡¼¥ºÍ£°ì¤ÎFCEV¥â¥Ç¥ë¤ò¸øÆ»¸¡¾Ú¡ª¡¡¡í¿åÁÇ¤ÇÁö¤ë¥¯¥é¥¦¥ó¡í¤ÏÌ´¤«¸½¼Â¤«¡©
¿åÁÇ¤ÇÁö¤ë¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¡©¡¡Ì¤Íè¤Îµ»½Ñ¤òÀÑ¤ó¤À¥¯¥é¥¦¥ó¤Ë¡¢¸øÆ»¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤ÎÁö¤ê¤Î¼ÂÎÏ¤È¤Ï!?
16ÂåÌÜ¥¯¥é¥¦¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃæ¤Ç°ÛºÌ¤òÊü¤Ä¤Î¤¬¡¢¥»¥À¥ó¤ÎFCEV¥â¥Ç¥ë¡£¿åÁÇ¤òÇ³ÎÁ¤ËÁö¤ë¤³¤Î¥¯¥é¥¦¥ó¤Ï¡¢¥¼¥í¥¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ëµæ¶Ë¤Î¥¨¥³¥«¡¼¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÀÇ½¤ÏËÜÅö¤Ë"¸½¼ÂÅª"¤Ê¤Î¤«¡£
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¼«Æ°¼Ö¸¦µæ²È¤Î»³ËÜ¥·¥ó¥ä»á¤¬¸øÆ»¤ÇÅ°Äì»î¾è¡£Áö¹ÔÀÇ½¡¢ÀÅ½ÍÀ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤ÎÁêÀ¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤¼¿åÁÇ¤Ê¤Î¤«¡×¤ËÇ÷¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²¦Æ»¤ò´Ó¤¯¥»¥À¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥¯¥é¥¦¥ó
¢£¥¯¥é¥¦¥ó¤Î¥»¥À¥ó¤Î¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤Ï¥ß¥é¥¤
¡½¡½16ÂåÌÜ¥¯¥é¥¦¥ó¤Ë¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¢¥»¥À¥ó¡¢¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¤È¤¤¤¦4¤Ä¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡©
»³ËÜ¡¡¥¯¥é¥¦¥ó¤Ï1955Ç¯¤Ë½éÂå¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥È¥è¥¿¤Î¹âµé¥»¥À¥ó¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦³ëÆ£¤â¾ï¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢½éÂå¤«¤é¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¯¥é¥¦¥ó¤òÃÎ¤ëËÅÄ¾ÏÃË²ñÄ¹¡ÊÅö»þ¼ÒÄ¹¡Ë¤¬¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¥¯¥é¥¦¥ó¤Ï½ª¤ï¤ë¡£¿·¤·¤¤»þÂå¤ò¤Ä¤¯¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¤È³«È¯¿Ø¤Ë¶¯¤¯Äó¸À¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö15ÂåÌÜ¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤Ç¤â¡¢ËÜµ¤¤Ç¥¯¥é¥¦¥ó¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½³«È¯¿Ø¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©
»³ËÜ¡¡ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢à¥»¥À¥óáàÆüËÜÀìÍÑ¼Öá¤È¤¤¤¦ÎòÂå¥¯¥é¥¦¥ó¤Î¼öÇû¤ò¼è¤ÃÊ§¤¤¡¢à16ÂåÌÜ¥¯¥é¥¦¥ó·²á¤Î¹½ÁÛ¤ò³«»Ï¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
16ÂåÌÜ¤Î¥¯¥é¥¦¥ó¥·¥ê¡¼¥ºÂè3ÃÆ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡¢²¦Æ»¤ò´Ó¤¯¥»¥À¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡£º£²ó»î¾è¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Î²Á³Ê¤Ï830Ëü±ß
°ì¸«¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯É÷¤Î¥Ü¥Ç¥£¤À¤¬ÀµÅýÇÉ¤Î4¥É¥¢¥»¥À¥ó¡£²Ù¼¼ÍÆÎÌ¤Ï400¥ê¥Ã¥È¥ë¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë
¡½¡½º£²ó»î¾è¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥¯¥é¥¦¥ó¤Î¥»¥À¥ó¤Ç¤¹¡£³«È¯»þ¡¢¡Ö¥»¥À¥ó¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¡×¤È·Ç¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤¼¥»¥À¥ó¤¬¤¢¤ë¡©
»³ËÜ¡¡¼Â¤Ï¡¢Åö½é¤Î·×²è¤Ç¤Ï16ÂåÌÜ¥¯¥é¥¦¥ó¤Ï¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î¤ß¤ÎÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ËÅÄ»á¤¬¡Ö¥»¥À¥ó¤â¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢³«È¯¿Ø¤¬°ìÇ°È¯µ¯¡£¡Ö¼öÇû¤¬²ò¤±¤¿º£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿·¤·¤¤¥»¥À¥ó¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡×¤ÈÄ©Àï¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÅÄ»á¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¤Ë¤Ï·¿¡Ê¡á¥»¥À¥ó¡Ë¤¬¤¢¤ë¤«¤é·¿ÇË¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Ç³ÎÁÅÅÃÓ¥·¥¹¥Æ¥à¡£WLTC¥â¡¼¥É¤ÇÌó820km¤Î¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ò¼Â¸½¡£¿åÁÇ½¼Å¶¤ÏÌó3Ê¬
¡½¡½16ÂåÌÜ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÅÅÆ°¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥»¥À¥ó¤Ë¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÍ£°ì¤ÎFCEV¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
»³ËÜ¡¡¥¯¥é¥¦¥ó¡¦¥»¥À¥óFCEV¤Ï¡¢Ç³ÎÁÅÅÃÓ¼Ö¥ß¥é¥¤¤ÈÆ±¤¸Âè2À¤Âå¤ÎFC¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿åÁÇ¤È»ÀÁÇ¤Î²½³ØÈ¿±þ¤ÇÈ¯ÅÅ¤·¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¤ÇÁö¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Áö¹ÔÃæ¤ÎCO2ÇÓ½Ð¤Ï¥¼¥í¡£¿åÁÇ¤Î½¼Å¶»þ´Ö¤ÏÌó3Ê¬¤ÈÃ»¤¯¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ÏÌó820km¡ÊWLTC¥â¡¼¥É¡Ë¤ÈÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤â¤³¤Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥»¥À¥ó¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î¥¯¥é¥¦¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤È²¿¤¬°ã¤¦¤Î¡©
»³ËÜ¡¡ºÇÂç¤Î°ã¤¤¤Ï¶îÆ°Êý¼°¤Ç¤¹¡£¤Û¤«¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬¥¨¥ó¥¸¥ó²£ÃÖ¤¤Î4WD¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥»¥À¥óFCEV¤ÏFR¡Ê¸åÎØ¶îÆ°¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥ß¥é¥¤¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÊGA¡ÝL¡Ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
»³ËÜ¡¡¼Â¤Ï³«È¯»þ¡¢ËÅÄ»á¤¬°ÜÆ°Ãæ¤Î¼ÖÆâ¤Ç¡¢Åö»þMS¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Î¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤À¤Ã¤¿ÃæÅèÍµ¼ù»á¡Ê¸½Éû¼ÒÄ¹¡Ë¤Ë¡Ö¥«¥à¥ê¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤¹¤ë¤«¡©¡¡15ÂåÌÜ¥¯¥é¥¦¥ó¤«¡©¡¡¤½¤ì¤È¤â¥ß¥é¥¤¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃæÅè»á¤ÏÂ¨ºÂ¤Ë¡Ö¥ß¥é¥¤¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È·èÃÇ¡£
¡½¡½¥Ü¥Ç¥£¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
»³ËÜ¡¡Á´Ä¹5030mm¡¢Á´Éý1890mm¡¢Á´¹â1475mm¤È¡¢¥¯¥é¥¦¥ó»Ë¾åºÇÂç¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥ß¥é¥¤¤Ï¸åÀÊ¤Îµï½»À¤¬²ÝÂê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¯¥é¥¦¥ó¡¦¥»¥À¥ó¤Ï3000mm¤Î¥í¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥·¥ç¡¼¥Õ¥¡¡¼¥Ë¡¼¥º¡Ê¸åÀÊ¤Ë¾è¤ë¿Í¤Î¤¿¤á¤Î²÷Å¬À¡¦µ¡Ç½À¤òÄÉµá¤·¤¿¥¯¥ë¥Þ¤ÎÀß·×¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ë¤Ë¤âÂÐ±þ¡£
¡½¡½Áö¹ÔÀÇ½¤Ï¡©
»³ËÜ¡¡°Õ³°¤Ë¤â¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£¹â¹äÀ¥Ü¥Ç¥£¤ÈÅ°Äì¤·¤¿ËÉ²»ÂÐºö¤Ë¤è¤ê¡¢ÀÅ½ÍÀ¤Ï½éÂå¥»¥ë¥·¥ª¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤Û¤É¡£¥É¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÁª¤Ö¤È¡¢FR¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼«Á³¤Ç·Ú²÷¤Ê¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬³Ú¤·¤á¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤â½½Ê¬¡£
¥Ê¥Ó¡¢¹â²»¼Á¥µ¥¦¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡¢ÅÅÆ°¡õ¥Ò¡¼¥¿¡¼ÉÕ¤¥·¡¼¥È¤Ê¤É¡¢»ê¤ì¤ê¿Ô¤¯¤»¤ê¤ÎÁõÈ÷¤¬ËþºÜ
¡½¡½¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï¡©
»³ËÜ¡¡Ï©ÌÌ¤Î±úÆÌ¤òÃúÇ«¤ËµÛ¼ý¤·¡¢¾×·â¤ò¾åÉÊ¤Ë½èÍý¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤Î¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¡¢¥È¥è¥¿¼ÖºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Î²÷Å¬À¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï20¥¤¥ó¥Á¥¿¥¤¥ä»ÅÍÍ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢19¥¤¥ó¥Á»ÅÍÍ¤Ê¤éà¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥«¡¼¥Ú¥Ã¥Èá¤È¸Æ¤Ù¤ë¤Û¤É¤Î¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£
¡½¡½¥º¥Ð¥ê¡¢ÈÎÇä¾õ¶·¤Ï¡©
»³ËÜ¡¡¥·¥ê¡¼¥ºÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥×¤¬ºÇ¤âÇä¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¡¤¤¤Ç¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£¥»¥À¥ó¤Ï¿Íµ¤ÄãÌÂ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï·òÆ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬HEV¤Ç¡¢FCEV¤Ï¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¿åÁÇ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¾¯¤Ê¤µ¤È²Á³Ê¤¬ÉáµÚ¤Î¾ãÊÉ¤Ç¤¹¤Í¡Ê´À¡Ë¡£
¡½¡½¿åÁÇ¤ÎÍøÅÀ¤È¤Ï¡©
»³ËÜ¡¡ÆüËÜ¤ÏÀÐÌý¤äLNG¡Ê±Õ²½Å·Á³¥¬¥¹¡Ë¤òÍ¢Æþ¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶¡µë¤¬»ß¤Þ¤ì¤ÐÂç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢¿åÁÇ¤ÏÀ½Â¤ÊýË¡¤¬Â¿ÍÍ¤Ç¡¢ÆÃÄê¤Î¹ñ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ë¤¯¤¤¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë·ç¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢À¤³¦¤Ç¤Ï¿åÁÇ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤«¤±¤ëÃÏ°è¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤¼¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¿åÁÇ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
»³ËÜ¡¡¤ä¤Ï¤ê¡¢¤Û¤«¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎàÍø¸¢á¤¬¶¯¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¿åÁÇµ»½Ñ¤ÏÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿Â¤«¤»¤ÇÂ¾¹ñ¤ËÈ´¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë²ù¤·¤¤......¡£
¡½¡½¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÏ¯Êó¤â¡©
»³ËÜ¡¡ºÇ¶áÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬àÅ·Á³¿åÁÇá¤Ç¤¹¡£¥È¥è¥¿¤ÎÃæÅèÍµ¼ùÉû¼ÒÄ¹¤â¡ÖÆüËÜ¤Ç¿åÁÇ¤ò·¡¤ë¡×¡Ö¿åÁÇ²¦¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾éÃÌ¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤«¤Ê¤êËÜµ¤¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Å·Á³¿åÁÇ¤È¤Ï¡©
»³ËÜ¡¡¿åÁÇ¤ÏÀ½Â¤ÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¥°¥ì¡¼¡×¡Ö¥¤¥¨¥í¡¼¡×¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤Ê¤É¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Å·Á³¤ËÃÏ²¼¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¿åÁÇ¤Ç¡¢¼ØÌæ´ä²½È¿±þ¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤«¤ó¤é¤ó´ä¤È¿å¤¬È¿±þ¤·¤ÆÀ¸À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤ÏÄ¹Ìî¸©ÇòÇÏÂ¼¤Ê¤É¤¬ÍË¾¤ÊºÎ·¡ÃÏ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ï²Ð»³ÃÏÂÓ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Û¤«¤ÎÃÏ°è¤Ë¤âÉ¬¤ºÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤¿¤À¡¢¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç·¡¤êÅö¤Æ¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤â¤·¡¢ÆüËÜ¤ÇÅ·Á³¿åÁÇ¤ò°ÂÄêÅª¤ËºÎ·¡¤Ç¤¤¿¤é¡©
»³ËÜ¡¡°Â²Á¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¶¡µë¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Í¢Æþ°ÍÂ¸¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÎ©¾ì¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤â¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÃæÅè»á¤Î¡Ö¿åÁÇ²¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ñ²ÈÀïÎ¬¤ò¸«¿ø¤¨¤¿àÀë¸Àá¤Ê¤Î¤«¤â¡£
»£±Æ¡¿»³ËÜ²Â¸ã