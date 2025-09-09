エイベックスの松浦勝人会長が9日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。「本物のお金持ち」について実名をあげた。

松浦氏は「一生懸命お金を使ってみたけど、欲は埋まらない。むしろ悪化。欲しい物も行きたい場所もエスカレートするだけ」などと書き出した。そして「でも、よくいる『俺金持ってる界隈』よりは、実際に自然体でお金を使う方が本物。それスマートに両立してんの、前澤さんくらい。わかってるよね！港区女子」と、泣き笑顔の絵文字を7つ並べつつ、衣類通販大手ZOZOの創業者で、株式会社カブ＆ピース代表取締役社長の前澤友作氏の名をあげつつ、つづった。

そして、前澤氏が自身のXでも公開している、ドイツのルーセン社にオーダーしている、来春完成予定の全長114メートルのメガヨットの写真を添付し、松浦氏は「114メートルのメガヨット。全て予想だけど、、建造費100億円だとして ヤバいのは1年間の維持費。運用コスト10億から20億。クルー人件費15億から25億。合計で年間25億から45億円。毎年これくらいの維持費がかかるんじゃないかな、、？ こういうことする前澤さんこそ、ほんとの大金持ち ぼくらはとうていかないませーん！」と記した。

さらに松浦氏は、続くポストで「一生懸命お金を使っても、欲は全然消えない。むしろ悪化。もしかして俺も港区女子と同じ病気かも」と、同じ泣き笑顔の絵文字を添え、笑いを交えつつ書いた。