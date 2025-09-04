「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」４日午後１時現在でＪＸ金属<5016.T>が「売り予想数上昇」２位となっている。



ＪＸ金属は４日続伸と上値指向を強めている。一時８０円あまり水準を切り上げ１５００円台に乗せ連日の上場来高値更新となった。ＡＩデータセンター向け高機能銅合金などが収益押し上げに寄与しており、２６年３月期第１四半期（２５年４～６月）の営業利益は２割強の増益を達成している。通期の同利益は前期比２％減の１１００億円と小幅ながら減益を見込むが、市場では増額修正の可能性も取り沙汰されている。ただ、８月上旬以降は上げ足が急ピッチとなっているため反動安を警戒する動きもあるようだ。



出所：MINKABU PRESS