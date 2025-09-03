Æ£ËÜÈþµ®¡Ö»ñ³Ê»ý¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×¡¡2¤Ä¤Î°Õ³°¤Ê»ñ³Ê¤ò¤µ¤é¤ê¤È¹ðÇò¡¡²£ß·²Æ»Ò¶Ã¤¬¤¯¡Ö±³¤À¤è¡ª¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¡Ê40¡Ë¤¬2Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎMC¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÉ×¤¬¿²¤¿¤¢¤È¤Ë¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë0¡¦45¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ñ³Ê¤òÌÀ¤«¤·¡¢¶¦±é¤Î²£ß·²Æ»Ò¡Ê35¡Ë¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¿å±Ë¶µ¼¼¡õÂÎ°é²ÈÄí¶µ»Õ ºÇ¿·¤Î½¬¤¤»öSP¡ª¡×¤Ç¡¢½¬¤¤»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¡£»Ò¤É¤â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥Þ¤Î½¬¤¤»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¬µÚ¤ÖÃæ¡¢Æ£ËÜ¤¬¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢²£ß·¤Ï¡Ö¥è¥¬¤È¤«¤â¤Í¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£²¿¤«¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢Æ£ËÜ¤¬¡Ö¥è¥¬¤Ï»ä¡¢»ñ³Ê»ý¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤È¤µ¤é¤ê¡£²£ß·¤¬¡Ö¤¨¤¨¤¨¡ª±³¤À¡ªËÜÅö¤Ë¡©¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤¹¤ëÃæ¡¢Æ£ËÜ¤Ï¡Ö»ä¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Î»ñ³Ê»ý¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡²£ß·¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡©¥Á¥ã¥¯¥é¥Á¥ã¥¯¥é¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Æ£ËÜ¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¤è¡£¤À¤«¤é¤ª»û¤Ç100¿Í¤°¤é¤¤¤È°ì½ï¤Ç¥è¥¬¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹Ô¤³¤¦¤«¡©²È¤Ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡²£ß·¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡¢À¨¤¤¡×¤È¤â¤é¤·¤Ä¤Ä¡Ö¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Î½¬¤¤»ö¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¶½Ì£¡Ê¤¢¤ë¡Ë¡£²È¤«¤é½Ð¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤«¤Ë½¬¤¤»ö¤È¤«¼«Ê¬¤Î¼ñÌ£¤ò¡Ê¤Ç¤¤ë¤«¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢Æ£ËÜ¤â¡Ö¤¤¤¤¤è¤Í¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¡¢¾®¤µ¤¤»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Æ¤â¤Ç¤¤ë¤È¤«¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡²£ß·¤¬¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¤¤¤¤Ê¤¢¡£¤À¤«¤éÀ°Íý¼ýÇ¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤«¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ö¤½¤ì¤â»ý¤Ã¤Æ¤ë¡¢»ä¡×¤ÈÆ£ËÜ¡£¡Ö±³¤À¤è¡ª¤Ê¤ó¤Ç¡©»ä¡¢º£¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á´Éô»ñ³Ê»ý¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¤È¶Ã¤¯¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£