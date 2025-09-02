「ここは特別な場所。そして、もうすぐ我が家となる場所」

【画像】「大谷翔平が責任を負うべき」と主張…大谷翔平に訴訟を提起した、ブローカーの日本人女性・松本朋子氏。肩まで伸ばしたブロンドヘアーが印象的だ。

ハワイの青い海を背に、サングラスをかけ微笑む大谷翔平の写真。傍らにそんな言葉が添えてある。総工費355億円にのぼる高級別荘地のインターネット広告だ。

しかし――この夏、広告はまるで引き潮のように一斉に姿を消した。

日本人女性ブローカーらが大谷翔平に訴訟を提起

そして、少しの間をおいて8月12日（日本時間）、打ち寄せる大波のような衝撃的なニュースが飛び込んできたのだ。初報はAP通信だった。

〈ドジャースのスター大谷翔平と代理人が、2億4000万ドルのハワイの不動産取引を妨害したとして訴えられる〉



思わぬトラブルに直面する大谷

運動部記者が語る。

「ハワイ島の高級別荘地開発プロジェクトを巡って、米国に住む不動産デベロッパーのケビン・J・ヘイズ・シニア氏とブローカーの日本人女性・松本朋子氏が原告となり、大谷選手と、その代理人であるネズ・バレロ氏の2人を提訴しました。

原告2人は、大谷選手らが自らの経済的利益のためにビジネスパートナーのK社に要求して2人をプロジェクトから排除させたとして、損害賠償を求めています」

1区画あたり約25億円…大谷を巻き込んだ“別荘プロジェクト”とは

そもそも別荘プロジェクトとはどんなものか。

「昨年4月、大谷がハワイ島で開発中の別荘地『ザ・ビスタ・アット・マウナケア・リゾート』の広告塔に起用され、さらに第1号の契約者となったと報じられた。土地は14区画に分割。1区画約4000平方メートル、販売価格は約25億円です」（同前）

今年2月と3月、2つの大谷の住居の建築許可申請が州に出されている。

「申請書には、大きな母屋とトレーニングルーム付きの小さな離れが記されている。母屋は2階建てで、バスルーム5つに寝室が4つ、さらには地下にスパ付きプールも併設されるようです」（不動産関係者）

今年3月にはMLB公式戦に伴う大谷の凱旋帰国に合わせてブローカーの松本氏も来日。松本氏らが強力な「大谷営業」を展開した。

ブローカーが展開した「大谷営業」の実態

「都内の五つ星ホテルで開催された説明会では、冒頭から大谷さんの写真が大きく載ったスライドを見せられ、『購入者には大谷選手のご厚意でサインを頂いた』『別荘完成から4年間は年に1度のイベントを大谷選手と約束している』と、“大谷に会える”ことを全面に押し出していました」（参加者）

冒頭の広告には大谷の言葉として、「僕はパラダイスを見つけました」とのフレーズまで躍った。

しかし未着工のまま、今回の訴訟沙汰に至った――。

ハワイ裁判所に提出された訴状を入手

「週刊文春」は、ハワイの裁判所に提出された8月8日付の訴状を入手した。なお原告から裁判所への非開示要請で、一部は黒塗りだ。

注目すべきは原告が大谷だけでなく、わざわざ代理人バレロ氏まで被告に含めたこと。計13頁の訴状に記されたのは主に、代理人バレロ氏への糾弾なのだ。

バレロ氏と言えば米国最大手のエージェント事務所CAA内に「CAA Sports」を共同設立。大谷の17年オフのエンゼルス移籍時から代理人を務める。

「ドジャース移籍時は10年で7億ドル（当時スポーツ史上最高額）の契約をまとめた。近年は大谷の広告契約額を年10億円以上と吊り上げ、アシックスなどが契約を終了したとも報じられました。契約額の数％以上が手数料としてバレロ氏側の懐にも入ります」（前出・記者）

今年5月にバレロ氏はイベントに登壇し、大谷のスポンサー数を「20社台前半」と明らかに。年1億ドル以上の収入があるか問われ「もちろんです」と答えた。“強欲”な交渉で話題をさらう人物だが、水原一平事件や、大谷のスポンサーだった「FTXトレーディング」破綻に伴う問題など、バレロ氏の辣腕や秘密主義が時にトラブルを呼んでいる、と見る向きもある。

原告側が糾弾したバレロ氏の「脅しの交渉術」

そして今回の訴訟で原告がやり玉にあげているのがまさに、バレロ氏の「脅しの交渉術」だった。

訴状によれば、原告は2013年に別荘地開発を構想。23年に松本氏がK社と合弁会社を設立し、「スター性により他の富裕層が物件を購入する」と期待して、大谷を事業に迎え入れて広告契約を結んだという。

しかし、代理人バレロ氏の介入で、風向きが変わった、というのである。原告は訴状でバレロ氏を「妨害者」としてこう非難する。

〈広告契約を一方的なものとして扱い、ビジネス上の事柄に対しては、無視するか敵意をもって対応した。異議を唱えられるたびに、バレロは彼の常套手段である“債務不履行の脅し”に訴えた。原告は何度も、バレロの際限のない要求を認めない限り、『大谷が契約を破棄する』と告げられた〉

〈バレロは（原告を）あらゆる場面で（略）困惑させ、信用を傷つけることを目的とした措置をとった〉

なんらかの詳細不明な「要求」を特に24年以降にバレロ氏が繰り返し、原告らは何度も「譲歩」したとして、それを「脅し」とまで書く。次第にK社も「脅し」に屈して「セレブ（大谷）のご機嫌取り」に同調したとする。

そして――今年7月17日、原告側がバレロ氏らの「奇襲」と表現する事件が起きた。K社からオンライン会議に突然呼び出され、プロジェクトからの「解雇」を一方的に通告されたというのだ。しかも、

〈K社は、バレロが解雇を要求し、彼をなだめるためだけに解雇が行われたことを公然と認めた。原告を解雇しなければ、バレロがK社を別の訴訟に巻き込むと脅していたことを認めた〉

〈脅しの口実とされたのは、原告が別荘を宣伝するウェブサイトに大谷の肖像権を不当に使用したという捏造された申し立てであった〉

直後、冒頭の広告が削除されたのだった。

以上が訴状に記された原告の主張だ。訴状は契約に関わる「要求」の詳細部分が黒塗り且つ、ほぼバレロ氏の言動への批判に費やされていたが、原告は最後に大谷に向けて、こう結ぶ。

〈被告は、名声や裏で好き放題に振る舞う代理人を盾にするのではなく、その行動に対して責任を負わなければならない〉

弁護士の宣誓には、訴状の日本語訳も大谷選手に送達するよう提案したとの記述もある。一方、大谷は14日（日本時間）の試合後、記者団から訴訟について問われ、「フィールドに集中したい」と言葉少なだった。

「週刊文春」は松本氏と大谷、バレロ氏にそれぞれ質問状を送ったが、回答はなかった。他方でK社は「異議申し立ては非常に軽薄であり、根拠がない」と原告を非難する声明を出している。

代理人の大立ち回りと、勃発した場外乱闘。松本氏から土地を購入した1人が言う。

「大谷選手はお子さんが生まれたばかりで、もしかしたら『大谷に会えるイベント』など負担が大きかったのでは。そもそも14区画のうち8区画は未だに売れていない。大谷選手を広告に駆り出して販売を急ぎたい原告側と、野球とプライベートを大切にする大谷選手側のせめぎ合いで、プロジェクトは瓦解してしまったのかもしれませんね」

パラダイスは泡と消えてしまうのだろうか。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年8月28日号）