この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師HISAKO「コードブルー、命の現場で感じた“生と死の交差”」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「コードブルー！院内全館緊急コール」と題した動画で、12人産んだ助産師として知られるHISAKOさんが、自身の入院体験を通して“コードブルー”発生の瞬間と病院で交錯する命の現場について語った。HISAKOさんは妊娠36週3日目、臨月に入り5日目の入院生活を送る中、「だんだんここで生活するサイクルが見えてきた」という思いで病棟での日々を綴っている。



動画の中でHISAKOさんは、前夜に突然流れた院内全館放送「コードブルー」に驚いたと明かす。普段の院内放送は「お車の移動をお願いします」や「面会時間が終了しました」など事務的な内容がほとんどだが、今回は違った。周産期母子医療センターという高度な医療機関で「急変した患者さん」が発生した際、「とにかく、院内のドクター、スタッフも看護師も、事務の人も、検査技師も、みんな集まれる人は現場に集まれ、っていう全館放送を、コードブルーって言うんですよ」とコードブルーの意味を力説。「ドラマの影響で有名になったけど、もともとは院内用語。一般患者に心理的負担をかけないように使われるが、もはや業界用語じゃなくなってるよね」と、医療現場ならではの視点で解説を加えた。



さらに、HISAKOさんは「病院っていうのは、生まれてくる命と、亡くなっていくかもしれない命が混同するような、生と死が交わる場所だな」と感じたことを吐露。緊急事態の一方で自身の赤ちゃんが「ボカボカボカボカって動いてましたね」と新しい命の気配を感じ、「生と死、本当に考えさせられる、それがこのコード医療を誇る大きな病院の宿命なんやな」と、病院ならではの独特な空気感を伝えた。



動画の最後には、「12人目、妊娠中、出産まで秒読み」として自身の出産間近の様子を報告。