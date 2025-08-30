テイラー・スウィフト（35）とトラヴィス・ケルシー（35）は、ファンの間で期待されているような「ロイヤルウェディング」級の盛大な挙式を行う予定はないようだ。



【写真】テイラー・スウィフトの婚約指輪

シンガーソングライターのテイラーと、NFLカンザスシティ・チーフスのタイトエンドであるトラヴィスは、2年間の交際を経て、８月26日に婚約を発表。これを受けて、挙式の規模やスタイルに関する憶測が広がっている。



しかし、ある情報筋が米ページ・シックスに語ったところによると、2人は家族を中心とした小規模な挙式を予定しているという。「皆さんが想像しているよりも、ずっとカジュアルなものになるでしょう」とも話している。



テイラーとトラヴィスは、数百万人のフォロワーに向けて共同投稿したインスタグラムで婚約を発表。カンザス州リーウッドにあるトラヴィスの自宅の庭で行われたプロポーズの写真には、「あなたの英語の先生と体育の先生が結婚します」とのメッセージが添えられていた。



トラヴィスがデザインにも関わったとされる婚約指輪は、オールドマイン・ブリリアントカットの巨大なダイヤモンドがあしらわれており、最大100万ドル（約1億5000万円）の価値がある可能性があるという。



（BANG Media International／よろず～ニュース）