A¤§! group¡Ø¥µ¥Þ¥½¥Ë¡Ù½Ð±é¤ÇÀä»¿¤Î°ìÊý¡¢SixTONES¤Ï¡Ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÍîÃÀ¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤¿¥ï¥±
STARTO ENTERTAINMENT½êÂ°¤Î£µ¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡ØA¤§! group¡Ù¤¬¡¢£¸·î17Æü¤ËCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ØSUMMER SONIC 2025¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡Ø¥µ¥Þ¥½¥Ë¡Ù¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Âçºå¡¦ËüÇîµÇ°¸ø±à¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÖAIR STAGE¡×¤Ë¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¥Ð¥ó¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î±éÁÕ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢ÅÓÃæ¤Ç¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÈäÏª¡£³Ú´ï±éÁÕ¡¢¥À¥ó¥¹¤â¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¡¢ÆóÌÌÀ¤ò¸«¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¹âÉ¾²Á
´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ç¤Î²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤ò·Ð¤Æ¡¢¡Ç24Ç¯£µ·î¤ËCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿A¤§! group¡£¤³¤ÎÆü¤Î¡Ø¥µ¥Þ¥½¥Ë¡Ù¤Ë¤Ï¡¢Èà¤éÌÜÅö¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¯¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤óA¤§! group¤Î¤³¤È¤ò¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤â¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢SNS¤Ë¤Ï°ìÈÌµÒ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¡¢
¡ÒA¤§! group¡¢¥Ð¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤Ç¤Î±éÁÕ¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾å¼ê¤¯¤Æ¡¢»×¤ï¤º¥Ó¡¼¥ë¤ò·Ç¤²¤Á¤ã¤¦¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡ª¡¡±éÁÕ¤â¤·¤Æ¥À¥ó¥¹¤â¤·¤Æ¡¢¤¢¤Î²Î¾§ÎÏ¤Ï¤Û¤ó¤ÞÀ¨¤«¤Ã¤¿¡Ó
¡ÒA¤§! group¡¢¤¨¤¨¤ä¤ó¡ª¡¡¹¥´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£Á´ÎÏ¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¤¤¤¤¤Í¡Ó
¡ÒÅÓÃæ¤«¤é¸«¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤¬¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Ý¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Ê¤Ë¥·¥ã¥¦¥È¤ò¤Ö¤Á¤«¤Þ¤¹¡©¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤¬²¥¤ê¹þ¤ß¤Ë¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡Åª¤Ê¥Î¥ê¤Ç¤ÏÁ´Á³¤Ê¤¯¡¢µÕ¤Ëµ´µ¤Ç÷¤ë´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÏÃ¯¡©¡Ó
¡ÒA¤§! group¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤Î¿Í¤¿¤Á¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡¶âÈ±¤Î¿Í¡¢À¼¤¬¹â¤¹¤®¡ª¡¡¼¡¤Ë¥é¥¤¥Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡Ó
¤È¡¢¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦Ëöß·À¿Ìé¡Ê31¡Ë¤Î²Î¾§¤òË«¤á¤ëÀ¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢A¤§! group¤ò¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö17Æü¡¢A¤§! group¤ÎYouTube¤Ç¤Ï¡Ø¥µ¥Þ¥½¥Ë¡Ù¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¡ØA¤§! group - SUMMER SONIC 2025 OSAKA Setlist Digest¡Ù¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ø¥µ¥Þ¥½¥Ë¤«¤éÍè¤Þ¤·¤¿ ÃË¤Ç¤¹¤±¤ÉËÜµ¤¤Ç¹û¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ù¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¡¢¤â¤È¤â¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â²¹¤«¤¤À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ø¥µ¥Þ¥½¥Ë¡Ù¤ÎÇ®¤¬Îä¤á¤Ê¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¡ÈÉÛ¶µ¡É¤·¤ä¤¹¤¤¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿±¿±Ä¥µ¥¤¥É¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ø»Å»ö¤¬Áá¤¤¡ª¡Ù¡Ø±¿±Ä¤¬Í¥½¨¤¹¤®¤ë¡Ù¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÊ£»¨¤Ê¿´¶¤Ë
°ìÊý¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯STARTO ENTERTAINMENT½êÂ°¤Î¡ØSixTONES¡Ù¤Ï¡¢£¸·î16Æü¤Ë¡Ø¥µ¥Þ¥½¥Ë¡Ù¤Î¡ÖMARINE STAGE¡×¡ÊÀéÍÕ¡¦ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤ËÅÐ¾ì¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ê30¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢SixTONES¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÍîÃÀ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥§¥¹½Ð±é¤Ç¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¾¾Â¼¤ÏµÒÀÊ¤Ø¹ß¤ê¤¿¤ê¡¢´ÑµÒ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¿¥ª¥ë¤òÅê¤²¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¿å¤ò¤Þ¤¯¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Æ±¡Ë
¤½¤ì¤À¤±¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢
¡Ò¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¢ÉáÃÊ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»Ñ¤ò³°Éô¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼ä¤·¤¤¤·¡¢Èá¤·¤¤¡Ó
¡Ò¤¤¤Ä¤â¤ÎËÌÅÍ¤¸¤ã¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¹ÔÆ°¡£¥é¥¤¥Ö¤À¤È¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥Õ¥§¥¹¤Ç¤Ï¤ä¤ë¤ó¤À¤Í¡Ó
¡ÒSixTONES¤Î¥é¥¤¥Ö¤À¤ÈÅ¬Åö¤Ë¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡Ó
¡ÒËÌÅÍ¤¯¤ó¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Í¡£ºÇ¶á¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ê¤ó¤Æ¤ª¼ê¿¶¤ê¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ë¡¢µÒ¹ß¤ê¤·¤Æ¡¢°û¤ó¤Ç¤¿¿å¤â¥¿¥ª¥ë¤âÅê¤²¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¡Ó
¤È¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ø¥µ¥Þ¥½¥Ë¡Ù¤Ç¤Ï²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤Ë¹¥É¾¤À¤Ã¤¿A¤§! group¤È¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤òÍîÃÀ¤µ¤»¤¿SixTONES¡££²ÁÈ¤È¤â¡¢º£²ó¤Î¥Õ¥§¥¹½Ð±é¤¬º£¸å¤Î³èÆ°¤ËÎÉ¤¤±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£