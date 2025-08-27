MLB公式のMVP模擬投票…大谷翔平は1位票を34集めた

4度目の戴冠は確実か――MLB公式サイトは25日（日本時間26日）、今シーズン4度目の模擬MVP投票の結果を発表。ドジャース・大谷翔平投手が37人の投票者中34人から1位票を集め、圧倒的トップに立った。一方で「逆に何で大谷さんに入れてないの？」「満票じゃないと不満に感じるのやっぱおかしい」と、“困惑”する声も上がった。

大谷はこの日時点でOPS1.004はリーグトップ、45本塁打もフィリーズのカイル・シュワーバー外野手と並ぶ1位タイと打撃成績は軒並み上位に君臨している。MLB公式は「オオタニの打撃成績だけでもは間違いなくMVPに値するもの」と称賛しつつ、投手としても活躍する限り「他の誰かがMVP最有力候補の座から彼を追い落とすのは非常に難しいでしょう」と見ている。

大谷は今年6月に投手として復帰し、ここまで10先発で0勝1敗、防御率4.61をマーク。MLB公式は「防御率こそ4.61と平凡ながらも、27回1/3で35奪三振、奪三振率は11.5と優秀」と内容面に注目し、「彼の二刀流という性質が、まさに『価値がある』という言葉を体現し続けている」と言葉を並べた。

大谷はMVP投票で重要視される勝利貢献度「WAR」で投打合計7.0（「ファングラフス」版）をマークし、堂々のナ・リーグ1位。MLB歴代単独2位となる4度目のMVPは視界良好と言える。今季も圧倒的な成績を残しているが、ファンが注目したのは“満票”を逃したことだった。

1位票は他にシュワーバーに2人、カブスのピート・クロウ＝アームストロング外野手に1人が投じられた。ともに好成績ではあるものの、総合的には大谷に軍配が上がると見ている声は多く「なんでシュワーバーに？」「シュワーバーに1位票が入る意味がわかんない」「ナ・リーグで大谷以外に投票するならMVPは誰」などと、他の選手への投票に疑問を持つファンもいた。（Full-Count編集部）