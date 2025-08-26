BTSのVさんが始球式のために来場

【MLB】ドジャース - レッズ（日本時間26日・ロサンゼルス）

ドジャースタジアムが試合開始前から異様な光景となった。人気グループ「BTS」のVさんが25日（日本時間26日）、ドジャースタジアムに来場した。ベンチでは大谷翔平投手と握手を交わし、米国でも大人気のアジアのスター同士の2ショットが実現。試合前には球場に大行列ができていた。

Vさんは「テテ」という愛称で親しまれ、始球式を行う予定。ドジャースのユニホーム姿でベンチへ登場すると、大谷翔平もベンチ裏から登場してハグ。笑顔で写真を撮影した。

その後は韓国にルーツを持つトミー・エドマン内野手とも会話を交わし、打撃練習を見学。タイラー・グラスノー投手からボールの握りを教わる光景も見られた。グラウンドに訪れたファンからは「きゃ〜〜！」と歓声が上がった。

MLB公式X（旧ツイッター）は、試合前のドジャースタジアムの様子を動画で投稿「ドジャースタジアムの外に並ぶ、Vの今夜の始球式のための列」と文面を添え、その人気ぶりを伝えた。（Full-Count編集部）