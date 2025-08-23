Ä«¥É¥é¹Í»¡·ÏYouTuber¡¦¥È¥±¥ë¤¬Å°ÄìÍ½ÁÛ¡ª¡Ö¥ä¥®¤¬¥¿¥«¥·¤ÎºÍÇ½¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¡×¿·Å¸³«¤ËÃíÌÜ
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¡Ù¤Î8·î26Æü¡Ê²Ð¡ËÊüÁ÷Í½Äê²ó¤òÀè¼è¤ê¤·¤Æ¡¢Ä«¥É¥é¹Í»¡·ÏYouTuber¤Î¥È¥±¥ë¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÆ°²è¤Çº£¸å¤ÎÅ¸³«¤ä¸«¤É¤³¤í¡¢¤½¤·¤Æ¼«¿È¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥È¥±¥ë¤µ¤ó¤Ï¡Ö»í¤Ï¥¿¥«¥·¤Î¿´¤ÎÃæ¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÍ¯¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¡×¤È¡¢¼ç¿Í¸ø¥¿¥«¥·¤ÎÁÏºî¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤ËÃíÌÜ¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢²áµîÊüÁ÷Ê¬¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¤òÇÛ¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î³¨¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ºÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¿¥«¥·¤ò¥Î¥Ö¤¬Îå¤Þ¤¹¾ìÌÌ¡×¤ä¡¢¡Ö¥«¥Õ¥§¤Ç¤Î¥á¥¤¥³¤È¤ÎÈ¹ç¤ï¤»¤ÎÈëÌ©¤¬¥Î¥Ö¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¨¥Ô¥½ー¥É¡×¤Ê¤É¡¢ÃúÇ«¤Ë¥¹¥Èー¥êー¤òÄÉ¤¦¡£
º£²ó¤Î¹Í»¡¤Î³Ë¿´¤Ï¡¢¥¿¥«¥·¤Î»í¤È¥¤¥é¥¹¥È¤òÀä»¿¤·¤¿¥ä¥®¤ÎÂ¸ºß¤À¡£¥È¥±¥ë¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¡¢¥ä¥®¤¬¥¿¥«¥·¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤»í¤ò¥°¥Ã¥º²½¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤¬Âç¤¤ÊÅ¾µ¡¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÅ¸³«¤òÍ½ÁÛ¡£¼ÂºÝ¡¢ºîÃæ¤Ç¤Ï¥¿¥«¥·¤Î»í¤È³¨¤òÆ«´ï¥°¥Ã¥º¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤·¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¡£¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¿¥«¥·¤Î·Ð¸³¤«¤éÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡×¤ÈÈà¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊºÍÇ½¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥ä¥®¤¬¥¿¥«¥·¤Ë¤â¤Ã¤È»í¤ò½ñ¤«¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¥Î¥Ö¤¬¡ØÌ¡²è²È¤Ê¤Î¤Ë»í¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë½ñ¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡Ù¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÂÐÎ©¹½Â¤¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¥È¥±¥ë¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏºÊ¥Î¥Ö¤Î¥¿¥«¥·¤òÁÛ¤¦µ¤»ý¤Á¤«¤é¤¯¤ë¿´ÇÛ¡×¤À¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¥¿¥«¥·¤Ï¡Ö½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤ß¤ó¤Ê¤¬ËÍ¤Î»í¤Î¸»¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÁÏºî¤Ø¤ÎÁ°¸þ¤¤ÊÁÛ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ºîÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥«¥·¤Î»í½¸½ÐÈÇ¤ÎÏÃ¤¬µÞÅ¸³«¡£¡Ö°¦¤¹¤ë²Î¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿»í½¸¤Ï¡¢¼Âºß¤ÎÌøÀ¥¤µ¤ó¤¬47ºÐ¤Ç¥µ¥ó¥ê¥ª¡Êµì¡¦»³Íü¥·¥ë¥¯¥»¥ó¥¿ー¡Ë¤«¤é½Ð¤·¤¿¼ÂÏÃ¤ò²¼Éß¤¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥±¥ë¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¤ÎÃæ¤Ç¥µ¥ó¥ê¥ª¤ÎÍÌ¾¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤Î½ªÈ×¤Ç¥È¥±¥ë¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ÎÆ°²è¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë´¶ÁÛ¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Çµ¤»ý¤Á¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÂ¾¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¹Í»¡Æ°²è¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
