YouTube動画『【大腸がんを予防】手をもむだけで、何度もトイレに行くほど快便！便秘解消即効セルフケア最新版！』で、手もみセラピスト・音琶麗菜氏が大腸がん予防と便秘解消のためのセルフケアを伝授した。音琶氏は「長く便秘で悩んでいる方は、大腸がんになりやすいと言われている」とし、自身もまた便秘で悩んでいる当事者だからこそ、腸内環境には特に気を付けていることを明かした。

動画では、特に大腸がんの好発部位とされるS字結腸や直腸を意識しつつ、大腸の各部位（上行結腸・横行結腸・下行結腸・S字結腸・直腸）の反射区を押すセルフケアを実演。「大腸がんができやすい部位を含め、すべての大腸がんの反射区を押して、お腹をスッキリ、きれいにしていきたいと思います」と語り、1つの反射区につき7秒間、3～5回押すことを推奨した。「水分を取ることは忘れずに、老廃物を流していきましょう」と、マッサージの効果を高めるポイントもアドバイス。

セルフケアの押し方には繊細なコツがあるといい、「押す時は力を入れすぎず、痛気持ちいいくらいを目安に。場所や回数が効果に影響するので、自分の体調と相談しながら試してほしい」と注意を呼びかけた。効果を実感できない人には、「押す回数や1回の長さを増やすのも有効」とし、無理のない範囲で継続を推奨。さらに、「ツボ押し棒を使えば負担も減らせる」と便利グッズも紹介した。

締めくくりでは「便秘で困っている時、思いついた時にできるのが手もみセラピー。私自身もこれでかなり助かっています」と自身の経験を語る場面も。「健康には手もみセラピーで決まり。次回もお楽しみに」と笑顔で動画を締めた。数多くの視聴者から「驚くほど快便になった」「他の治療でダメでも効果があった」といったコメントが寄せられており、音琶氏は「ぜひ悩んでいる方にこの方法を知ってほしい」とメッセージを送っている。

