【ワシントン＝淵上隆悠】米国のトランプ大統領は２２日、今後２週間でロシアとウクライナの和平交渉が進展するかどうかの方向性がわかるとした上で、必要ならロシアに対して追加制裁を科す考えを示した。

再び対露圧力を強める姿勢を見せ、調整が難航しているロシアとウクライナの首脳会談を実現させる狙いがあるとみられる。

トランプ氏はホワイトハウスで記者団に、「２週間以内に私が進むべき方向が分かる」と述べ、「非常に重大な決断を下すことになる」と語った。具体的には、ロシアを念頭に「大規模な制裁か関税、あるいはその両方を科すかどうかだ」と説明した。

１５日の米露首脳会談以降、トランプ氏はロシアに圧力をかけるような発言は控えてきたが、ロシア側がウクライナとの首脳会談に否定的な姿勢を見せていることを受けて方針を変更したとみられる。

トランプ氏は「重大な決断」について、「何もせず、『これはあなたたちの戦いだ』と伝える」可能性にも言及した。和平の仲介から手を引くこともあり得ると示唆したもので、ウクライナや欧州諸国の間で懸念が広がりそうだ。