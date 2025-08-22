〈「トリプルボギー不倫」男性キャディのプロゴルファー妻が告白していた“苦しい胸中”「大会に出場するのがしんどくて…」〉から続く

プロゴルファー・浅井咲希（27）が、今季初のレギュラーツアーに出場し、8月21日に報道各社の取材に応じた。浅井は、週刊文春に「トリプルボギー不倫」が報じられ、今年5月に日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）から9年間の立ち入り禁止処分を受けた、男性キャディーの妻だ。浅井の告白を報じてきた週刊文春の記事を再公開する（初出：2025年3月12日配信。年齢、肩書は当時のまま）。

女子ゴルフ界を揺るがす「トリプルボギー不倫」騒動。既婚の男性キャディ（29）が、若手女子プロ3人を相手に、次々と不倫関係に陥っていたものだ。3月5日配信の「週刊文春 電子版」および6日発売の「週刊文春」が報じた。

折しも6日に開幕した「JLPGAツアー」では不倫相手3人のうち1人の選手が欠場。一方、別の選手1人は上位にランクインしてフィニッシュした。

また、この男性キャディの妻（26）もプロゴルファーだ。2023年1月に結婚を発表、同年6月に第1子も生まれている。

理事から「あなたの夫と付き合った女の子は、初優勝する」

その妻が不倫の事実を知り、昨年8月、日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）の理事（59）と面会、報告した際のことだ。理事側が妻に対して、職場不倫を肯定していると受け取られかねない不適切な発言をしていたことが「週刊文春」の取材で分かった。



妻によると、理事は「不倫した女の子も被害者だと思っている」と言い続けた。妻は「自分からすれば加害者です」との趣旨を伝え、話は噛み合わなかった。すると更に、理事はこう発言したのだ。

「あなたの夫と付き合った子は優勝する」

「内輪の話なんだけどね。あなたの夫と付き合った女の子は、初優勝するって言うわけよ」

「言ってる意味、わかる？ おばちゃんたちの目から見ると、彼はそういう変な力を持ってるんだよね」

つまり、この男性キャディと性愛関係を結べば成績が上がるジンクスがある、との意味だ。妻が振り返る。

協会が不倫を容認しているのか

「もう何を言っているのかわからなくて、気が遠くなりました。協会が不倫を容認しているのかと思えてショックでした」

一体どのような意図で発言したのか。理事本人にも取材して尋ねると、「ご質問についてはお答えを差し控えます」と述べた。また協会に、この発言や一連の問題への対応について質問すると「本件につきましては弊協会において事実関係を調査する方針です」などと回答した。

しかし、仰天の放言はこれだけではなかった――。

