地球最大の爬虫類、イリエワニ。肉食性の頂点捕食者で、時には人が被害に遭うこともあり、生息地では恐れられる存在です。

日中は水中や日陰で体温調節したり、水面に目と鼻だけちょこんと出して獲物を待ち伏せしたりして、アクティブな狩りは夜間に行います。基本的にじっとしている印象がありますが、生息地は南アジア、東南アジア、オーストラリア、オセアニアの島々などかなり広め。

海水にも適応できていますが、基本的に泳ぎは得意ではありません。

では、どうやって移動したのか？ その謎についてIFLSが伝えました。

サーフィンしていた

2010年に『Journal of Animal Ecology』で発表されたクイーンズランド大学の研究によると、イリエワニは潮の流れを利用して移動していたことがわかったんです。

調査方法はシンプルです。

オーストラリア北部のケネディ川で成体イリエワニ27頭にソナー発信機を装着し、12か月間にわたって追跡。水中受信機と海流データを組み合わせて分析した結果、ワニたちは潮の流れが変わってから約1時間以内に長距離移動を開始する行動パターンがあるとわかりました。

つまり、サーファーのように波を待っていたんです。

潮流に乗ることで体力を温存しつつ移動し、潮が弱まると川岸や砂州で待機して次の好機を狙います。

この波乗り戦術により、ワニは河口から外洋へと50キロ以上も移動することが日常的に可能に。

好条件のときには10キロ単位の区間を連続して進み、島と島をまたぐ旅に出ていました。外洋での衛星追跡データとの比較でも、移動方向と海流方向には高い相関が確認され、この行動は陸地間の長距離移動全般に当てはまることが分かったんです。

25日で東京〜広島相当を移動

最長記録を叩き出したのは、全長3.84メートルのオス。ケネディ川を出発し、カーペンタリア湾に発生する季節海流を利用して25日で590kmを移動していました。その距離なんと、直線で東京から広島（福山市あたり）までに相当します。

別の4.84メートルのオスは、トレス海峡の強力な潮流の向きが変わるのを待ち、わずか20日で411kmの移動に成功。こちらは直線で東京から大阪までとほぼ同じです。

ちなみに、イリエワニはフロリダにも少数生息していますが、これは泳いで行ったのではなく、ペットだった個体や、動物園や養殖場から逃亡／放流された個体みたいですね。

ワニって、恐竜時代からいたのに、なぜか白亜紀末の大量絶滅を免れているんですよね。そして、当時の姿をほぼキープしたまま存在している。適応能力が高いからというのもありますが、それに加えて波を読む力もあったとは。

すごいなぁ。

Source: IFLS