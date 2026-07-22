メジャーリーグ挑戦を表明していた佐々木麟太郎選手がマーリンズと正式契約です。メジャーリーグのドラフト会議でマーリンズから8位指名を受けた佐々木麟太郎選手（21）が、早速アメリカに渡り正式契約を交わしました。佐々木選手は自身のSNSで「私の新たな挑戦が始まります。夢の舞台へ必ず辿り着けるように力を尽くすだけです」とコメント。契約後、記念撮影を済ませるとすぐにトレーニングに合流したということです。メジャーリ