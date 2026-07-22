iPS細胞を使った心不全の治療のための再生医療製品「リハート」について、公的な医療保険を適用することが先ほど了承されました。価格は5320万円で、iPS細胞による再生医療の実用化はパーキンソン病患者のための製品「アムシェプリ」に続いて、世界で2例目です。iPS細胞は、神経や筋肉などの細胞に変化できることから、細胞の機能を再生させることが期待されています。