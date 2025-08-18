食べ応え抜群の″肉ピザ″4種にスイーツ、お得なセットまで...。ドミノ・ピザで「サマーミートフェスティバル」開催。

宅配ピザチェーンのドミノ・ピザでは、2025年8月18日から「サマーミートフェスティバル」を期間限定で開催します。

お肉が主役！夏にぴったりなラインアップ

肉を堪能できるピザ4種と新作デザート、ボリュームたっぷりのお得なセット2種が登場します。

・BBQチェダーベーコン

100％ビーフパティと燻しベーコンのお肉感がたまらない一枚です。特製BBQソースとブラックペッパーが良いアクセントになっています。

トッピングは、モッツァレラチーズ・オニオン・ビーフパティ・燻しベーコン・チェダーチーズソース・ブラックペッパー・BBQソースです。

価格は以下の通り。

デリバリー：Sサイズ2580円／Mサイズ3280円／Lサイズ4180円

持ち帰り（半額）：Sサイズ1290円／Mサイズ1640円／Lサイズ2090円

・韓国風ナムルビーフ

ジューシーなビーフパティに濃厚なチェダーチーズソースが絡んで食べ応えも抜群。ナムルに使用した5種類の食材の食感や、香ばしいラー油の風味を楽しむことができます。

トッピングは、モッツァレラチーズ・ナムル・ビーフパティ・チェダーチーズソースです。

価格は以下の通り。

デリバリー：Sサイズ3080円／Mサイズ3780円／Lサイズ4680円

持ち帰り（半額）：Sサイズ1540円／Mサイズ1890円／Lサイズ2340円

・旨だれプルコギ

あえてベースにトマトソースを使用しないことで、甘辛いタレの味が引き立てています。仕上げの特製マヨソースでコクもプラスされ、満足度の高い一枚。

トッピングは、モッツァレラチーズ・ナムル・牛カルビ・マヨソースです。

価格は以下の通り。

デリバリー：Sサイズ2580円／Mサイズ3280円／Lサイズ4180円

持ち帰り（半額）：Sサイズ1290円／Mサイズ1640円／Lサイズ2090円

・MAXビーフバーガー

直径約40cmのビッグサイズな生地がインパクト大！ XLサイズのみの販売。トッピングは、モッツァレラチーズ・ビーフパティ・燻しベーコン・チェダーチーズソースです。

価格は以下の通り。

デリバリー：5980円

持ち帰り（半額）：2990円

・タピオカ エッグタルト

ピンク色がキュートなタピオカをのせたエッグタルトです。ぷにぷに食感のタピオカとサクサクしたタルトのコントラストがクセになる、夏のごほうびスイーツです。

価格は、デリバリー・持ち帰りともに450円。1箱に3個入っています。

また、肉ピザとサイドメニューが楽しめるお得なセットも同時販売されます。

・『ミート！ミート！ミート！セット』

セット内容は、好きな「サマーミートフェスティバル」のピザ2枚、好きなチキンサイドメニュー（ジューシーからあげ／チキンナゲット／骨付きフライドチキン／ザクチキ）から1品、コカ・コーラ（1.5L）1本です。

価格は、デリバリーの場合は4399円〜、持ち帰りの場合3499円〜。

・『ミート＆スイーツセット』

セット内容は、好きな「サマーミートフェスティバル」のピザ1枚、対象のデザート（タピオカ エッグタルト／エッグタルト／焼きたてカスタードパイ）から1品、好きなシェイク（ハッピーミルク／リッチチョコレート／リアルストロベリー、それぞれホイップあり・なし）から1品です。

価格は、デリバリーの場合は2999円〜、持ち帰りの場合2199円〜。

各商品いずれも数量限定のため、なくなり次第終了します。

「サマーミートフェスティバル」の詳細は、公式サイト特設ページで確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部