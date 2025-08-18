¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡¢4²ó4¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡¡¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤Ç½é²ó2ÈïÃÆ¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤È¤Îº£µ¨½éÂÐ·è¤Ï2ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ
¢¡ Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë²ù¤·¤¤2ÈïÃÆ4¼ºÅÀ
¡¡¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡Ê39¡Ë¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö17Æü¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£4²ó4¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦Åêµå¤Ç¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤Æ¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ5Æü¤Ç¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï½é²ó¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤ËÂÐ¤·¡¢¥«¥¦¥ó¥È2-2¤«¤éÄã¤á¤Ë¤³¤Î»î¹çºÇÂ®95.6¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó153.9¥¥í¡Ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤òÅê¤²¹þ¤à¤â¡¢¥é¥¤¥ÈÁ°¤ËÃÆ¤ÊÖ¤µ¤ì¤Æ±¦Á°°ÂÂÇ¡£2ÈÖ¥Ù¥Ã¥Ä¤ò»Íµå¤ÇÊâ¤«¤»¡¢¤¤¤¤Ê¤êÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ°ì»à¤Î¸å¡¢4ÈÖ¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ò¥«¥¦¥ó¥È0-2¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¾¡¼¥ó¤É¿¿¤óÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿3µåÌÜ¥·¥ó¥«¡¼¤ò¿¶¤êÈ´¤«¤ì¡¢±¦Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥ÉÃæÃÊ¤Ø¤Î15¹æÀèÀ©¥½¥í¤òÈïÃÆ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢6ÈÖ¥Ñ¥Ø¥¹¤Ë¤âÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤«¤é¤ÎÄã¤á¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òº¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢20¹æ¥½¥í¤Ç4ÅÀÌÜ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡2²óÎ¢¤ÏÀèÆ¬¤Î8ÈÖ¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥É¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¡¢ÂçÃ«¤òº¸Íã¥Õ¥§¥ó¥¹ºÝ¤Ç¤Îº¸Èô¤ËÍÞ¤¨¤ë¤Ê¤É¸åÂ³¤òÃÇ¤Ã¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤ÏÍ¿¤¨¤º¡£3²óÎ¢¤Ë¤Ï3ÈÖ¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¡¢ÀèÀ©ÃÆ¤Î4ÈÖ¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤«¤éÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢¤³¤Î»î¹çºÇ½é¤Î»°¼ÔËÞÂà¤òµÏ¿¤·¤¿¡£4²óÎ¢¤Ë¤â6ÈÖ¥Ñ¥Ø¥¹¡¢7ÈÖ¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤òÏ¢Â³»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤Ê¤ÉÂÇ¼Ô3¿Í¤Ç»Â¤ê¡¢2²ó°Ê¹ß¤Ï¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥ÈÅêµå¤òÈäÏª¡£2ÅÀº¹¤Î5²óÎ¢¤«¤éµß±ç¿Ø¤Ë¥Ð¥È¥ó¤òÂ÷¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï4²ó82µå¤òÅê¤²¤Æ3Èï°ÂÂÇ¡¢2»Íµå¡¢5Ã¥»°¿¶¡¢4¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦Åêµå¡£º£µ¨8ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤ò½ª¤¨¡¢ËÉ¸æÎ¨5.97¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£