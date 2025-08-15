◇女子プロゴルフツアー ＮＥＣ軽井沢７２ 第１日（１５日、長野・軽井沢７２Ｇ北Ｃ＝６６２５ヤード、パー７２）

第１ラウンドが行われ、ルーキーの徳永歩（センコーグループＨＤ）が６バーディー、１ボギーの５アンダー６７で回り、トップと１打差の４位スタートを決めた。

「ショットがまあまあ良くて、パットがめちゃ入ってくれた」と笑みがこぼれた。前半の１２番パー３で第１打をピンそば８０センチにつけてバーディーを先行させると、パー５の１６番で３メートルを沈めるなど、スコアを伸ばしていった。

直近７戦で６度の予選落ちと苦しんだ要因がパットだった。今週はパターをマレット型からピン型に変更し、握りを自身初のクローグリップに変えたことが奏功した。「やってみたら意外と良かった。いい感じで打てた。自分で打ちに行かなくてもヘッドが出てくれて球が伸びてくれる」

２週前のオープンウィークは８年ぶりに映画館に足を運び、漫画全巻を持っているほど大ファンの「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」を鑑賞してリフレッシュ。「開始５分で泣いた」と興奮気味に明かした。蛇柱の伊黒小芭内が推しで「普段ネチネチしているのに、甘露寺蜜璃ちゃんへの愛が深いところが好き」と語った。

７月の資生堂・ＪＡＬレディースでは予選落ちした２日目の夜に、熱中症が原因とみられるじんましんで救急車で運ばれた。「めっちゃかゆくて、息もできなかった」ほど。慣れないツアー生活を全力で戦っている。６月のニチレイレディスを制した入谷響に続くルーキー２人目の優勝へ好発進。「私も早く勝ちたい」と目線を上げた。