みんなが注目！キッチンペーパーの意外な活用方法って？7月に多く読まれた「裏ワザ」の記事【月間ランキングTOP5】

あのキッチンアイテムの意外な使い方！「裏ワザ」の人気記事は？

クックパッドニュースでは、いつもの料理をちょっぴりラクにする「裏ワザ」にまつわるさまざまな記事を配信しています。多くの記事の中で、2025年7月に特に注目度が高かったTOP5をご紹介！バナナやスイカなどのフルーツの保存方法や、キッチンペーパーの意外な使い方をピックアップした記事が注目されていました。

一度に食べきれない量のスイカを、最後まで美味しく楽しめる保存方法をご紹介。シャクシャク感を保つ冷蔵保存と、長持ちさせられる冷凍保存のコツを知っておくと、夏の定番フルーツを無駄なく味わえます。まるごと1玉買っても安心です。



第4位：定番アイス「スーパーカップ」がもっとおいしくなる！

そのままでも十分おいしい「スーパーカップ」に、ちょい足しやひと手間を加えるだけで、さらに楽しめるアレンジをご紹介。サクサク食感をプラスしたり、なめらかさをアップさせたりと、手軽なのに満足感のあるアレンジばかりです。



第3位：すぐ黒くなってしまう「バナナ」の冷凍保存テク

常備しておきたいバナナは、冷凍保存を上手に活用することで、使い道がぐっと広がります。スムージーやアイス、ヨーグルトのトッピングなど、ひんやりスイーツにもぴったり。黒くなる前に冷凍しておけば、無駄も防げて安心です。



第2位：お店みたいなサクサク天ぷらを作るコツとは？

暑い季節、そうめんやそばに添えたくなる天ぷら。ご家庭でサクサクに仕上げるための裏ワザは、衣にちょい足しするだけの手軽さ。実際に試した人からも「これまでで一番サクサク」と喜ばれているコツを、ぜひチェックしてみてください。



第1位：もっと早く知りたかった…「キッチンペーパー」活用ワザ

2025年7月にもっとも注目された裏ワザは、身近なキッチンペーパーの活用アイデアでした。落としぶたやハケ代わり、水切りコップまで、工夫次第でマルチに活躍。使い方の幅が広がるヒントが詰まったアイデア集です。







クックパッドニュースでは他にも多くの便利な裏ワザ記事など、楽しくて役に立つ記事をお届けしています。こちらもぜひ参考にしてください。

