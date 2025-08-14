ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地でのエンゼルス戦に「1番投手兼DH」で先発出場。ワールドベースボールクラシック（WBC）以来となるマイク・トラウト外野手と対決。第1打席、第2打席ともに見逃し三振に打ち取った。

■第1打席、第2打席と見逃し三振に

大谷は初回の立ち上がり、先頭のザック・ネト内野手をフルカウントから外角スイーパーで空振り三振に仕留めると、続くノーラン・シャヌエル内野手を二ゴロに。

2死走者なしで迎えたトラウトとの対戦は、初球に真ん中97.6マイル（約157.0キロ）のフォーシームでストライク、2球目は内角高めのフォーシームが外れてボール。3球目は真ん中を空振り、4球目は低めにボール、5球目までいずれもフォーシームを投げ込みフルカウントになると、6球目、内角寄りのスイーパーで見逃し三振。WBCと同じ決め球で盟友を打ち取った。

2度目の対戦は4回表。大谷は初球にカーブ、2球目にスイーパーが外れてボール先行。3球目に内角フォーシームでストライクを奪うと、4球目、5球目は外角低めへ制球力抜群のフォーシームで見逃し三振。最後は100.7マイル（約162.0キロ）を計測し、再び大谷に軍配が上がった。

第1打席

第2打席