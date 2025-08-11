冷え対策を続けていくために！ ストレスのない温活をするための便利グッズとは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 冷えと乾燥の話】

正しい食事に適度な運動にと、あれもこれも一度に取り組むのは大変。冷え対策が逆にストレスになることも。そんなときは、手軽に温活できるアイテムを活用しましょう。今は便利で優秀なあたためグッズがたくさんあります。

湯たんぽ

【充電式】

昔ながらの湯たんぽはお湯を入れ替える手間が少し面倒。そこで便利なのが充電式の湯たんぽ。充電するだけで繰り返し使えます。

電子レンジであたためて使う湯たんぽも便利。中がジェルタイプのものが多く、体にフィットするのでじんわり心地よくあたたまります。

【耳専用】

耳栓のようにはめて耳をあたためるタイプもおすすめ。耳にはたくさんのツボがあり、あたためることで全身の血行がよくなります。

温タオル

温タオルで目元をあたため、顔の血行をよくすることはお肌の乾燥対策や良質な睡眠対策に。便利な使い捨てタイプの蒸しタオルや、顔専用のパックのようなタオルも売られています。

保温水筒＆マグ

こまめにあたたかいものを飲むと体温がアップします。保温水筒でヒハツジンジャールイボスティーを持ち歩いても。お湯を入れるだけで適温になる白湯専用のマグカップもあります。

温灸

火を使わないタイプのお灸の登場で、セルフ温灸が気軽にできるように。手の甲にある「合谷」や足首の内側の「三陰交」が冷えに効くので試してみてください。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 冷えと乾燥の話』著：石原新菜