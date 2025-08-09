◇第107回全国高校野球選手権第4日・1回戦 花巻東4―1智弁和歌山（2025年8月8日 甲子園）

156球目は、渾身（こんしん）の130キロ直球だった。4―1の9回2死満塁。花巻東の2年生左腕・萬谷（まんや）堅心が内角高めへ投げ込み、空振り三振に斬った。

「やり切ったという感じ」。今春選抜で5試合31得点を挙げ、準優勝した智弁和歌山の強力打線を迷路へ引きずり込んだ1失点完投を、そう振り返った。

「一人も気が抜けない凄い打線。タイミングを外し、低めで打ち取ることを心がけた」。130キロ台の直球は切れがあり、110キロ台のスライダーでタイミングを外した。

OBのエンゼルス・菊池、ドジャース・大谷も下級生の時に背負った背番号17を継承。佐々木洋監督が「精神面もボールの質も、春より上がった」と評価して、岩手大会の「14」から変更となり「期待されている」と自覚した。大先輩のような剛球はなくても「堅心（けんしん）」の名のごとく、鋼のハートで投げ抜いた。昨冬は「目標としている」という菊池がプロデュースした複合野球施設「KOH（King of the Hill）」でフォーム修正。かつて菊池も担当したグラウンド脇のトイレ掃除も担い「プレーだけでなくゴミ拾いや掃除の仕方を見習い、私生活をしっかりやっている」と胸を張った。

この日はかつて背番号17を背負ったOBのスタンフォード大・佐々木麟太郎も観戦した。佐々木の1学年先輩で投手だった兄・大輝さんは22年選抜初戦の市和歌山戦で敗退。岩手県勢では春夏通算5度目の対戦だった和歌山県勢相手の初勝利で雪辱も果たした。「これからも（背番号に）応えられる投球をしたい」。偉大な先輩たちの「17の伝統」を受け継ぐ2年生左腕には「魂」が宿っていた。（秋村 誠人）

≪昨夏は他校の“助っ人”≫昨年1年生だった萬谷は、他校の選手として夏の大会に出場していた。昨夏の岩手大会では、自校部員が5人以上なら計10人になるまで近隣校（1校のみ）の選手を借りて出場できる「単独廃校ルール」で、金ケ崎の選手として出場。金ケ崎の5人に花巻東の5選手が加わり、7月14日の遠野緑峰との1回戦では萬谷は「5番・中堅」で先発出場。打っては1安打3打点、8回からは2番手として2イニングを1安打1失点で、6年ぶりの夏1勝に貢献していた。

▽花巻東の背番号「17」 期待の有力選手が下級生の時につけ、「出世番号」とされる。菊池雄星（現エンゼルス）は1年だった07年夏の甲子園に「17」で初出場。大谷翔平（現ドジャース）は1年だった10年夏の岩手大会は「17」。同秋から背番号1となり2年夏と3年春の甲子園に出場。日本ハム時代は「11」だったが、メジャー移籍した18年から「17」となった。23年巨人ドラフト1位の西舘勇陽も2年だった18年春夏甲子園は「17」で出場し、19年夏の甲子園は「1」に。佐々木麟太郎も2年だった22年春、夏の岩手大会で「17」をつけた。

◇萬谷 堅心（まんや・けんしん）2009年（平21）1月28日生まれ、岩手県出身の16歳。4歳から野球を始め、下小路中では盛岡北リトルシニアに所属。花巻東では1年秋からベンチ入り。好きな言葉は「百折不撓（ふとう）」。50メートル走6秒4、遠投80メートル。1メートル77、70キロ。左投げ左打ち。