ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡¡¼«¿È¤Î¡ÖÅÔ»ÔÅÁÀâ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¿µ¶ÌÀ¤«¤¹¡¡¡Ö¤½¤ìËÜÅö¡×¤ÎÂ¿¤µ¤Ëºç¸¶°ê·Ã¤âÀä¶ç¡ª
¡¡²Î¼ê¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê75¡Ë¤¬9ÆüÊüÁ÷¤ÎBS¥Õ¥¸¡Ö¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ëTV¡ØÃî¤ÎÃÎ¤é¤»¡Ù¡×¡Ê·îÍË¡¡Á°1¡¦29¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¡ÖÅÔ»ÔÅÁÀâ¡×¤Î¿¿µ¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤Î½÷Í¥¡¦ºç¸¶°ê·Ã¤¬¡Ö¥¢¥³¤µ¤óÅÁÀâ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¤¦¤Ê¤¹¤´¤¤ÅÁÀâ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤ê¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼¤ÈÄä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¼Ö¤ò¼ê¤Ç²¡¤µ¤¨¤ÆÄä¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò°®¤ë¤È¤¡¢°®ÎÏ¤¬¶¯¤¹¤®¤ÆÌß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤òºî¤ë¤È¼ê¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¤ï¤é¤¸¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÇßµÜÃ¤É×¤µ¤ó¤Î¼Ö¤Î¥É¥¢¥í¥Ã¥¯¤òÁÇ¼ê¤ÇÇË²õ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤è¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö»äÇº¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤è¡£¤ª¤Ë¤®¤ê¤È¤«¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ï¼ê¤ÎÂç¤¤µ¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¾®¤µ¤¤¤Î¤Ë¤·¤Æ¡¢¶õµ¤È´¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ä¤ó¡£¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ï¡¢¸µ¡¹Âç¤¤¯¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¿¤«¤é¡£Â¿Ê¬°ì¹ç¤¯¤é¤¤°®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¿®¤¸¤Ê¤¤ºç¸¶¤Ë¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¡£¤ï¤é¤¸¤Û¤É¤ÏÂç¤¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÇßµÜ¤µ¤ó¤Î¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤½¤ìËÜÅö¡£¤Ê¤ó¤Ç¤«ÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡×¤È¸À¤¤¡¢ºç¸¶¤â¡ÖËÜÅö¤ÎÏÃ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ª¤â¤í¤¤¤«¤é¹¥¤¤ä¤Í¤ó¡×¤È¡¢¼«¿È¤ÎÅÔ»ÔÅÁÀâ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£