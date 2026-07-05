歌手・和田アキ子（76）が5日までに更新されたYouTubeチャンネル「和田アキ子、AIスマホと親友になる。」に出演。“芸能界のご意見”と呼ばれることについての本音を明かす場面があった。AIにさまざまな意見を聞いてみる企画。そこでアッコは「一応、私は“芸能界のご意見番”って呼ばれているんだけど。なにも人の悪口言ったことないんだけどね」と複雑な表情を浮かべる。そこでスタッフから「本当ですか?」とツッコまれ