¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤Îà¹¹Å³á¤ËÈ÷¤¨¡Ö¤Ò¤½¤«¤ËÂÇ¿Ç¡× ¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ë£´Ï¢ÇÆ²¦¼Ô¥Ù¥Ã¥Æ¥ëÉüµ¢¤Î¾×·â·×²è¡á±ÑÊóÆ»
¡¡£Æ£±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ë¶ÛµÞ¾º³Ê¤·¤¿³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£´¡Ë¤¬ÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Æ±¥Á¡¼¥à¤Ç£´Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ù¥Ã¥Æ¥ë¡Ê£³£·¡Ë¤¬ÂåÌò¤È¤·¤ÆÅÅ·âÉüµ¢¤¹¤ë·×²è¤¬µÞÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ç¤Ïº£µ¨¤«¤é¾º³Ê¤·¤¿¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¤¬ÂçÉÔ¿¶¤Ç¡¢³«Ëë¤«¤é¤ï¤º¤«£²Àï¤Ç»ÐËå¥Á¡¼¥à¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Ø¤Î¹ß³Ê¤ò·èÃÇ¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë³ÑÅÄ¤¬¶ÛµÞ¾º³Ê¤·¤¿¡£
¡¡¼óÇ¾¿Ø¤Ï³ÑÅÄ¤òº£µ¨Ãæ¤Ïµ¯ÍÑ¤òÂ³¤±¤ëÊý¿Ë¤À¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¼¡Âè¡£¥í¡¼¥½¥ó¤Î¤è¤¦¤ËÉÔ¿¶¤¬Â³¤±¤Ð¡¢Á°¸ÀÅ±²ó¤Ç¹¹Å³¤â¤¢¤ê¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢£Æ£±¤ÎÎò»Ë¤¬¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾ì¹ç¤Î¸åÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾×·âÅª¤Ê¥×¥é¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£´£·¡×¤¬¡Ö³ÑÅÄ¤¬¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥Ù¥Ã¥Æ¥ë¤¬£Æ£±Éüµ¢¤òÂÔµ¡Ãæ¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¤Î¤À¡£¥Ù¥Ã¥Æ¥ë¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢£²£°£±£°¡Á£±£³Ç¯¤Þ¤Ç£´Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡£³ÑÅÄ¤â³èÌö¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏàºÇ¸å¤ÎÀÚ¤ê»¥á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡Öº£²ó¤Îà¥æ¥¦¥¼Â¸³á¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¤µ¤é¤ËÂçÃÀ¤Ê²ò·èºö¤¬¤¢¤ë¡£¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ù¥Ã¥Æ¥ë¤À¡×¤ÈÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï»ØÅ¦¡£¡Ö¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¸ÜÌä¥Ø¥ë¥à¡¼¥È¡¦¥Þ¥ë¥³Çî»Î¤Ï¡¢¥Ù¥Ã¥Æ¥ë¤Ë¤Ò¤½¤«¤ËÂÇ¿Ç¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡×¤È¼óÇ¾¿Ø¤¬¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¼è¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¤À¡£
¡¡¥Ù¥Ã¥Æ¥ë¤Ï£²£²Ç¯°ÊÍè£Æ£±¤ÎÉñÂæ¤«¤é¤Ï±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¹¤Ç¤Ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÉñÂæÎ¢¤Ç¤ÏÆ°¤¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¥É¥¤¥Ä¿Í¤Û¤É¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î±¿Å¾ÊýË¡¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥Ù¥Ã¥Æ¥ë¤Î¶á¶·¤ò¤³¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¹¥¤¥¹¤Î¼«Âð¤«¤é¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥ê¥ó¥¯¤Î¤¢¤ë¡Ë¥·¥å¥Ô¡¼¥ë¥Ù¥ë¥¯¤Î»³³ÙÃÏÂÓ¤Ø¤ÈµÞ¤¤¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢¥»¥Ö¡Ê¥Ù¥Ã¥Æ¥ë¤Î°¦¾Î¡Ë¤Î¤¿¤á¤Ë¸·¤·¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°·×²è¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÇÀÅ¤«¤Ë¼þ²ó¤ò½Å¤Í¡¢¥¸¥à¤ÇÍý³ØÎÅË¡»Î¤ÎÉÕ¤Åº¤¤¤Î¤â¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¡¢Éüµ¢¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¿ô½µ´Ö¤ÎÈà¤ÎÇ¤Ì³¤Ï¡¢£Ò£Â£²£±¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Îº£µ¨¥Þ¥·¥ó¡Ë¤Ë´·¤ì¡¢Ëü¤¬°ì¤ËÈ÷¤¨¤Æ½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤À¡×¤ÈÅÅ·âÉüµ¢·×²è¤Î¿Ê¤Á¤ç¤¯¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¸½ºß¤Î¥Þ¥·¥ó¤Î¡¢»Ä¹ó¤Ê¤Þ¤Ç¤ÎÊ£»¨¤µ¤ÈÍÆ¼Ï¤Î¤Ê¤¤À¼Á¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂçÊÑ¤Ê»Å»ö¤À¡£¤â¤·³ÑÅÄ¤¬Îë¼¯¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤±¤Ð¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ÏÄ¹¤¯ÂÔ¤¿¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¥Ù¥Ã¥Æ¥ë¤Ï¡Ê¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ë¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ÈÁÈ¤à¤È¤¤¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë±þ¤¸¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥É¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤À¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¾õ¶·¤Ï¡¢³ÑÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê½Å°µ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤ò¤Ï¤ÍÊÖ¤¹²÷Áö¤ò¡¢Îë¼¯¤Ç´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£