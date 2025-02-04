¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎAD¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡×ÅÄÂå¤Þ¤µ¤·¤¬¹ðÇò¤·¤¿ÌôÊª°ÍÂ¸¤Î¡È¸¶ÅÀ¡É¤ËÈ¿¶Á¡¢¥Á¥é¤Ä¤¯¶É°÷ÂáÊá¤Î»ö¼Â
¡¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÄÂå¤Þ¤µ¤·»á¤Î²áµîÈ¯¸À¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÄÂå»á¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø³¹Ï¿ch¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢¼«¿È¤ÎÌôÊª°ÍÂ¸¤Î»Ï¤Þ¤ê¤¬¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎAD¤Ë¡Ä¡×³Ð¤»¤¤ºÞ¤ò»Ï¤á¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëÅÄÂå¤Þ¤µ¤·
¡¡¥®¥ã¥°¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤¤¤¤¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åÊýË¡¤È¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡ÊAD¡Ë¤Ë¡Ø¤¤¤¤¤Î¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡Ù¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£ºÇ½é¤ÏÃÇ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö²¶¤ÏÀÎÉÔÎÉ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¥·¥ó¥Ê¡¼¤â»ß¤á¤é¤ì¤¿¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼ê¤òÀ÷¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ô¥Ñ¥ó¥É¥é¤ÎÈ¢¶õ¤¤¤¿¡Õ
¡¡ÅÄÂå»á¤Ï¡¢¡Ø»ÖÂ¼¤±¤ó¤Î¥Ð¥«ÅÂÍÍ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤òÉ®Æ¬¤ËÂ¿¤¯¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿Çä¤ì¤Ã»Ò¥¿¥ì¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2001Ç¯¤Ë³Ð¤»¤¤ºÞ½ê»ý¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¸å¡¢ºäÆ»¤òÅ¾¤¬¤êÍî¤Á¤ë¤è¤¦¤Ë¤É¤óÄì¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£2004Ç¯¤Ë¤âºÆÅÙ³Ð¤»¤¤ºÞ½ê»ý¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢2005Ç¯¤Ë¼ý´Æ¡£ÉþÌò¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤âÅÙ½Å¤Ê¤ëËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Ç¤ÎÂáÊá¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï4ÅÙÌÜ¤ÎÉþÌò¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ°²è¼«ÂÎ¤Ï2024Ç¯1·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºòº£¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁûÆ°¤âÁê¤Þ¤Ã¤ÆºÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£¤½¤ó¤ÊÅÄÂå»á¤Î¹ðÇò¤òÌÜ¤Ë¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ç¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬¡£
¡Ô¤³¡¢¤³¤ì¤ÏÅÄÂåË¤¤¸¤ã¡¼¤Ê¤¤¤«¤¡¡Õ
¡ÔÀ¨¤¤³ÑÅÙ¤«¤éÈô¤ó¤Ç¤¤¿¡Õ
¡Ô¤Û¤ó¤È¡¢¥Ñ¥ó¥É¥é¤ÎÈ¢¶õ¤¤¤¿¡¡¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤È¡Õ
¡Ô¤³¤ì¤Ïº£¸å¤ÎÏÃ¤ÎÅ¸³«¤Ë±Æ¶Á¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Õ
¡¡¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÅÄÂå»á¤Î¹ðÇò¤Î¿¿µ¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢°ì³µ¤Ë¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡£
¡Ö2022Ç¯¤Î6·î8Æü¡¢Åö»þ38ºÐ¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¶É°÷¤À¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬´¥ÁçÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤ÆÂçËãËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÃËÀ¤Ï20ÂåÈ¾¤Ð¤«¤é°ãË¡¥É¥é¥Ã¥°¤Ë·¹ÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£ÅÄÂå»á¤Î»Ø¤¹¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎAD¤Ï¡¢Ç¯Îð¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤³¤ÎÃËÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢²áµî¤Ë¶É°÷¤«¤éÌôÊª¤Ç¤ÎÂáÊá¼Ô¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Î¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¶É°÷¤ÎÃËÀ¤ÏÃæµïÀµ¹¤µ¤ó¤È¤«¤Ê¤ê¿Æ¤·¤¤´ÖÊÁ¤À¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæµï¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆ°²è¤ÎÀ©ºî¤Ë¤â·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÃæµï¤µ¤ó¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆµçÃÏ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¾¼Ô¤Î·Ò¤¬¤ê¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¿¼¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦Á´ÂÎ¤¬ÂÎ¼Á²þÁ±¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£