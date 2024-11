¡Ö¥é¥°¥Ê¥í¥¯X¡×Àµ¼°¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»ÏÆü¤¬11·î20Æü¤Ë·èÄê¡¡¥Õ¥¡¥ó¥­¥Ã¥È¸ø³«

スマホ向けMMORPG「ラグナロクX」の国内での正式サービス開始日が、11月20日に決定したことを、ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社が発表しました。

これに先駆け、公式サイトでは「ファンキット」が公開。さらに公式XアカウントにてAmazonギフトカード1万円分が当たるキャンペーンも実施中です。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

「ラグナロクX」は、ラグナロクオンラインシリーズの最新作。ラグナロクオンラインの特徴でもあるキャラクターや多彩な職業、アイテム・スキル・ステータスを組み合わせた「自由度の高いキャラクタービルド」を楽しむことができます。

さらに重厚なストーリークエストやモンスターの強さ、収集などやりごたえはシリーズ屈指とのことです。

公式サイトで公開された「ファンキット」には、一緒に冒険する仲間をSNS上で探したり、ブログなどでファン活動を知らせたりする時に便利な「フレンドカードメーカー」や「ギルドカードメーカー」が用意されています。

11月12日〜19日までは「ラグナロクX」の公式Xアカウント(@ragnarokx_jp)で、「正式サービス開始までもうすぐ!カウントダウンリポストキャンペーン」も実施。

公式Xアカウントをフォローしてキャンペーンハッシュタグが入った対象のポストをリポストすると、抽選で5名にAmazonギフトカード1万円分が当たります。

他にも「ラグナロクX」の事前登録サイトでは、「正式サービス開始日決定記念」と「公式Xアカウント フォロワー3万人突破記念」で、正式サービスが開始した後に受け取ることができる事前登録特典を追加。

「商会の記念コイン」や「装飾レシピセレクトパック(初級)」、ゲーム内通貨の「ゼニー」など、ゲーム開始からすぐに役立つアイテムが用意されています。

(c)Gravity Co., Ltd. & Lee MyoungJin(studio DTDS). All rights reserved.

(c)GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

情報提供:ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 佐藤圭亮 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2024111207.html