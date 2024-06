AMDが2024年6月3日、CPUマイクロアーキテクチャ「Zen 5」を採用したAIノートPC向けプロセッサ「Ryzen AI 300」シリーズと、デスクトップPC向けのプロセッサ「Ryzen 9000」シリーズを発表しました。AMD Unveils Next-Gen “Zen 5” Ryzen Processors to Power Advanced AI Experiences :: Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)

https://ir.amd.com/news-events/press-releases/detail/1202/amd-unveils-next-gen-zen-5-ryzen-processors-to-powerAMD at Computex 2024: AMD AI and High-Performance Computing with Dr. Lisa Su - YouTubeAMDは6月3日に、台湾で開催されたコンピューター見本市のComputex 2024で、次世代アーキテクチャのZen 5と、Zen 5を搭載したプロセッサの製品シリーズを発表しました。「Ryzen AI 300」シリーズは薄型軽量ノートPC向けプロセッサで、最大12個のZen 5コアと24スレッドを持ち、前世代のZen 4搭載プロセッサより50%多いオンチップL3キャッシュメモリを備えています。また、新しいAMD XDNA 2アーキテクチャ上に構築された専用AIエンジンを搭載し、MicrosoftのCopilot+に必要なPC要件を上回る50TOPSのAI処理能力を提供するとのこと。ライブ配信の中では、プレゼンターを務めたAMDのリサ・スーCEOがRyzen AI 300プロセッサを見せつけるシーンもありました。Ryzen AI 300シリーズは優れた電力効率を維持しながらローカルAIワークロードの効率的な処理、コンテンツの生成、ワークフローの自動化を行うことで、生産性と創造性を向上させるとのこと。Acer・ASUS・HP・Lenovo・MSIといったOEMパートナーはRyzen AI 300プロセッサを搭載したPCを発表する予定であり、AMDはMicrosoftやZoomなどのエコシステム・パートナーとも緊密に連携していると述べています。Ryzen AI 300シリーズモデルとスペックは以下の通り。モデル名AMD Ryzen AI 9 HX 370AMD Ryzen AI 9 365コア/スレッド12/2410/20ブースト/ベース周波数5.1GHz/2.0GHz5.0GHz/2.0GHzキャッシュ36MB34MBグラフィックスモデルAMD Radeon 890M GraphicsAMD Radeon 880M GraphicscTDP15-54W15-54WNPU50TOPS50TOPSまた、AMDはZen 5搭載デスクトップPC向けプロセッサの「Ryzen 9000」シリーズも発表しています。Zen 5アーキテクチャを基盤とするRyzen 9000シリーズは、前世代のZen 4搭載プロセッサと比較してサイクルあたりの命令実行数(IPC)が平均16%向上し、ゲーマーはAAAの大作からeスポーツまで幅広いタイトルでスムーズなゲームプレイが可能とのこと。また、3Dモデリングやアニメーション制作などで、コンテンツクリエイターがクリエイティブ・ワークフローの可能性を最大限に引き出すことができるとされています。最上位モデルの「Ryzen 9 9950X」がこれ。AMDは、Ryzen 9 9950Xが競合するIntelのRaptor Lakeマイクロプロセッサのフラッグシップモデルと比較して、ゲーミング性能で平均11%、生産性ワークロードにおける性能は21%上回っていると主張しています。Ryzen 9000シリーズのモデルとスペックは以下の通り。新しいRyzen 9000シリーズは、2024年7月から自作PC市場や提携する企業に提供される予定です。モデル名AMD Ryzen 9 9950XAMD Ryzen 9 9900XAMD Ryzen 7 9700XAMD Ryzen 5 9600Xコア/スレッド16/3212/248/168/12ブースト/ベース周波数5.7GHz/4.3GHz5.6GHz/4.4GHz5.5GHz/3.8GHz5.4GHz/3.9GHzキャッシュ80MB76MB40MB38MBPCIe5.05.05.05.0TDP170W120W65W65WAMDのコンピューティング&グラフィックスグループ担当シニアヴァイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーのジャック・フイン氏は、「ゲーマーとクリエイター向けの世界で最もパワフルなデスクトッププロセッサであるRyzen 9000シリーズと、超薄型およびプレミアムCopilot+のPCに最先端AIと演算性能を提供するRyzen AI 300プロセッサを発表できることを、大変うれしく思います」とコメントしました。