中央アジアの キルギス 共和国で開催されていた文化 フェス ティバルで今月2日、アイ スクリーム を販売していたトラックが群衆の中に突っ込み、少なくとも子供29人が重軽傷を負った。トラックは丘の上でサイドブレーキをかけずに停車していたとみられており、衝撃的な動画が拡散している。英ニュース メディア 『The Daily Star』などが伝えた。事故が起きたのは キルギス 西部ジャラ ラバー ド州スザクにある広場で、現場では当時、約3000人の子供たちが集い、同国に伝わる世界で最も長いとされる民族叙事詩「マナス」の一節を読み上げていた。

動画では、子供たちが丘の上のトラックに背を向けるように集まっているのが見て取れ、突然動き出したトラックがスピードを上げ、子供たちを次々と撥ねながら暴走した。そして約20秒後、トラックは凄まじい勢いでテントに突っ込んで停止した。暴走したのは 韓国 の現代自動車が製造するヒュンダイ・ポーターのトラックで、丘を下り始めたことに気付いた運転手と警備員らはその後、必死に後を追いかけたという。しかしながらトラックのスピードは最高で時速48キロに達していたそうで、子供たちが次々となぎ倒された。この事故で、9歳から16歳の子供たちのうち少なくとも29人が撥ねられ、18人が病院に緊急搬送された。そのうち7人は集中治療室に入院中で、3人は危険な状態が続いており、政府職員は「怪我をした子供たちが質の高いケアを受けられるように」と医療関係者に命じたという。なお事故原因については現在、当局が捜査中だが、拘束された運転手は「サイドブレーキをかけ忘れた」と話しているそうで、「事故は意図的でない」と考えられている。また一部報道では「運転手は事故直前、トラックから離れて電話をかけていた」とも伝えており、今回のニュースには次のようなコメントが寄せられた。「これは悪夢だ。」「あまりにも衝撃的。」「凄いスピードだ。」「アイ スクリーム を販売していたようには見えないな。」「意図的ではなくても、運転手の責任は重いよね。」「子供たちがかわいそう。」「トラウマになりそうな事故。心のケアが必要だね。」「早く回復しますように。」ちなみに米ミシガン州では今年3月、19歳の女が運転するポルシェの横転事故が発生し、2人が軽傷、1人が重傷を負った。ポルシェはまるで回転技を決めるオリンピックの 体操 選手のようで、当時の動画が注目を集めていた。