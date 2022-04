マイケル・ウェザリー、シーズン6で終了の『BULL／ブル』最終回を撮り終える

『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』トニー役でお馴染みのマイケル・ウェザリーが主演を務める米CBSの法廷ドラマ『BULL/ブル 法廷を操る男』は、現在本国で放送中のシーズン6をもって終了することが発表されているが、撮影もいよいよ佳境を迎えているという。米Cinema Blendが伝えた。

4月8日、マイケルは2部構成となる最終エピソードの撮影中の一コマをTwitterに投稿した。「『BULL』の最終回を撮影中! 役作りの秘密を教えてあげよう…」というツイートには、短い動画が一つ。そこには、ポケットからメガネを取り出し、役作りが完了をしたことを報告するマイケルの姿が。わずか8秒という短い動画ながら、現場でのユーモアあふれる彼の姿を想像することができるものだった。

2 part #Bull series finale is filming now! I’ll share some deep preparation secrets… pic.twitter.com/NP1cwhjfOI