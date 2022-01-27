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WHAT. A. STRIKE. @CelticFC's Reo Hatate HIT that pic.twitter.com/Uf0B6FIVox— CBS Sports Golazo ️ (@CBSSportsGolazo) January 26, 2022