¥í¥Ã¥Æ¡¢¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Þ¥ó¥Á¥ç¥³¡×¤Î°ËâVSÅ·»È¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ëÂè35ÃÆ¤òÈ¯Çä
©LOTTE/¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Þ¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥Ã¥Æ¤Ï¡¢2021Ç¯3·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Þ¥ó¥Á¥ç¥³¡ã°ËâVSÅ·»È Âè35ÃÆ¡ä¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Þ¥ó¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤Ë¤è¤ë·ÊÉÊ¥·¡¼¥ë¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤¿¥¦¥¨¥Ï¡¼¥¹¥Á¥ç¥³¡£¥·¡¼¥ë¤Ï¾å¼Á´¶¤Î¤¢¤ë¥¨¥ó¥Ü¥¹¥á¥¿¥ë»ÅÍÍ¤Ç¡¢Á´35¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¡£»Ô¾ìÍ½ÁÛ²Á³Ê¤Ï80±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¡£
¡ã°ËâVSÅ·»È¡ä¤Ï¡¢¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Þ¥ó¥Á¥ç¥³¡×¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤âÂåÉ½Åª¤Ê¥·¥ê¡¼¥º¡£1980Ç¯Âå¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Û¤É¤ÎÂç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£2018Ç¯¤Ë16Ç¯¿¶¤ê¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡ã°ËâVSÅ·»È Âè33ÃÆ¡ä¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢2019Ç¯¤Ë¡ã°ËâVSÅ·»È Âè34ÃÆ¡ä¤âÈ¯Çä¡£º£²ó¤Î¡ã°ËâVSÅ·»È Âè35ÃÆ¡ä¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ³ÊÔ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡ã°ËâVSÅ·»È¡ä¥·¥ê¡¼¥º¤Î35¼þÇ¯¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¤â°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎÈ¯Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Î1¤Ä¤¬¡¢4·î1Æü¤¬¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Þ¥ó¤ÎÆü¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¤³¤Î¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Þ¥ó¤ÎÆü¡×¤òµÇ°¤·¡¢¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Þ¥ó¤ÎÆü¡×¤ÎÀ¹¤ê¾å¤²¤Î¤¿¤á¤Ë¡ã°ËâVSÅ·»È Âè35ÃÆ¡ä¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¡£
¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÀ»ËâÂçÀïÁè¡×¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Å·»È¤È°Ëâ¤ÎÂçÀïÁè¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎÂçÀïÁè¤¬º£¸å¤ÎÊª¸ì¤Ç¤â¥¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡£Âè35ÃÆ¤Ç¤Ï¡ÖÀ»ËâÂçÀïÁè¡×¤¬ËÖÈ¯¤·¡¢½ÅÍ×¤Ê¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤â¡¢2¼ï¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢Å·»È·³¤È°Ëâ·³¤ÎÂÐÎ©¹½Â¤¤È¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£È¯ÇäÃÏ¶è¤Ï¡¢Åìµþ·÷¡¦´ØÅì¿®±Û¡¦ÃæÉô¡¦¶áµ¦Àè¹ÔÈ¯Çä¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥Ã¥Æ
²Á³Ê¡§¥ª¡¼¥×¥ó
URL¡§https://www.lotte.co.jp/
2021/03/26