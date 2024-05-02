神奈川県で、前方を走る軽自動車に異変が。【映像】軽自動車が衝突で“横に一回転”した瞬間ウィンカーを出すことなく右折レーンへと進んだ、次の瞬間。「うわぁー！」（撮影者）反対車線を走ってきたトラックと衝突！ 衝撃で横転し、車は大きく破損した。「（軽自動車の運転手は）何が起きたんだろうって、そんな感じ」（撮影者）運転していたのは60代の女性で、駆け付けた人たちに救助され、軽傷だったという。（『A