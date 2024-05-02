Ｆ１レッドブルの?天才マシンデザイナー?エイドリアン・ニューウェイ最高技術責任者（６５）が１日に退団を発表し、傘下のＲＢに所属する角田裕毅（２３）に移籍を待望する声が沸騰している。数々の名マシンを製作してＦ１界に旋風を巻き起こしてきたニューウェイ氏は、レッドブルでも常勝軍団を築いたが、クリスチャン・ホーナー代表のスキャンダルを巡ってチームに内紛が起き、退団を決断したとみられている。今後はＦ１マシ