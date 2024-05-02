神奈川県立こども医療センター（横浜市南区）は１日、２月に入院し、手術を受けた１０歳代男性が、手術の１７日後に死亡する医療事故が起きたと発表した。同センターは「入院から手術までの間に行った医療に起因して死亡した可能性がある」として、５月中にも外部専門家を加えた事故調査委員会を設置し、原因究明を行う。発表によると、同センターに通院していた男性が２月、自宅で痛みを訴えるなどして救急外来を受診し、緊急