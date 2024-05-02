リクスタは5月1日、「2023〜2024年男の子の名前ランキングベスト30」を発表した。集計期間は2023年4月1日〜2024年3月31日。「無料 赤ちゃん名づけ」アプリと「無料 赤ちゃん名づけ(Web)」において、過去1年間のアクセス数の多かった男の子の名前を抽出し、同社委員会の厳正な審査を経てランキング化した。(総検索数4,046,319件)2023〜2024年男の子の名前ランキングベスト30第1位は、「楓生(ふうき)」くんという結果に。「男の子の