―［メンズファッションバイヤーMB］― メンズファッションバイヤー＆ブロガーのMBです。洋服の買いつけの傍ら、「男のおしゃれ」についても執筆しています。連載第477回目をよろしくお願いします。4月も終わりいよいよ各ショップ春物など順次値引きされています。今回は値引き品番も多いGUのご紹介。「これから使えるのに、もうセール対象なの！？」と思えるようなGU春夏セール品のおすすめ！一気に紹介していきます。夏物