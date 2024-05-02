木村拓哉主演のテレビ朝日系ドラマ『Believe―君にかける橋―』が４月25日にスタート。５月２日には第２話が放送される。初回拡大スペシャルの世帯平均視聴率は11・7％で、今期の民放連続ドラマでトップに躍り出た。番組のラストでは毎分最高視聴率となる世帯15・4％を記録。ひとケタ台連発の今期ドラマの中にあって「さすがキムタク」を印象付けた形だ。同ドラマは木村演じるゼネコン土木設計部の部長・狩山の数奇なストーリーが