ホテルのベッドには、布がかけられていることがあります。正しい使い方を知っていますか？【画像】「ベッドの上にある布」ホテルのプロが直伝する活用法とは？■ホテルのベッド…この布って何？ゴールデンウィークも中盤戦に突入。今まさに旅行中の人、はたまたこれからお出かけの人も多いのでは？ そこで、ホテルに泊まった時、「ベッドの上にかけられているこの布、一体何だろう？」と疑問に思ったことありませんか。