[ロサンゼルス １日 ロイター] - 米カリフォルニア大学ロサンゼルス校（ＵＣＬＡ）で１日朝、パレスチナ自治区ガザで攻撃を続けるイスラエルに抗議するデモ隊とイスラエルを支持するデモ隊が衝突。警察が出動する事態となっている。ＵＣＬＡの学生新聞によると、親パレスチナ派がキャンパス内に設営したキャンプを親イスラエル派が取り壊そうとした。ロサンゼルス警察は、大学構内での複数の暴力行為を受けて大学から出動要請を受