４月３０日放送のＡＢＣテレビ「相席食堂」では、まさかのゲストの深夜バラエティー出演に、千鳥が「マジっすか！？」と声を上げた。長野・安曇野を訪ねる旅人として、わさび農場に裸足の女性が現れ、大悟が「裸足！？」と反応。歌手一青窈（４７）が登場し、「もらい泣き」を口ずさんで「一青窈でーす！」とバンザイポーズで笑顔を向けてくると、ノブが笑い出して「マジっすか！？一青窈が出たよ」と驚き、大悟が「こんな感じ