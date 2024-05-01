めったにない「異種間接近」。北海道根室市郊外で放牧中の馬の近くに1日、エゾシカの大群が現れた。道内で激増中のエゾシカは、ハンターに追いかけられて活動の時間帯を夜に変えつつあり、昼行性の馬と行動時間が異なる。だが、餌の乏しい春先ということもあり、エゾシカが柵を飛び越えて馬の放牧地に侵入したらしい。【写真まとめ】エゾシカの群れ札幌中心部の河川敷に「静かに見守って」十数頭の馬がのんびりと草を食（