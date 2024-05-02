ÎëÌÚÍ£¿Í¤Îµî½¢ÊóÆ»¤¬²áÇ®¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯1Éô¥Ö¥ì¥ó¥Ó¡¼IF¤ÎMFÎëÌÚÍ£¿Í¤Ï¡¢Ä¾¶á6»î¹ç¤Ç6¥´¡¼¥ë4¥¢¥·¥¹¥È¤ÈÀä¹¥Ä´¤Ç²¤½£¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤âÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ÃÏ»þ´Ö4·î28Æü¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡¦¥°¥ë¡¼¥×AÂè5Àá¥Î¥¢¥·¥§¥é¥óÀï¡Ê1-1¡Ë¤ÇÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖRousing The Kop¡×¤ÏÎëÌÚÍ£¿Í¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÆîÌîÂó¼Â¤ËÎã¤¨¤é¤ì¤ë¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£22ºÐ¤ÎÎëÌÚ¤Ïºò²Æ¡¢À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤«¤é¥Ö¥ì¥ó¥Ó¡¼¤Ø4Ç¯·ÀÌó¤Ç²ÃÆþ¡£ºòÇ¯