体重超過しながら王者ヘイニー撃破で物議ボクシングのWBC世界スーパーライト級タイトルマッチで勝利した挑戦者ライアン・ガルシア（米国）が、ドーピング検査で陽性反応を示したと米記者は報じた。前日計量でリミット140ポンド（63.50キロ）を3.2ポンド（約1.45キロ）も上回る体重超過を犯していたが、4月20日（日本時間21日）に王者デビン・ヘイニー（米国）に判定勝ち。度重なる問題を露呈し、物議を呼んでいた。米スポーツ