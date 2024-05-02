初夏の香りが爽やかだった４月中旬、桜の名所として知られる都内有数のオシャレタウンを全身黒ずくめの男が歩いていた。ニット帽にメガネ、マスクで完全防備。お忍びコーデのその男は、芸人の今田耕司（58）だった。「還暦を目前にした今も独身を貫いていて、未婚の芸人が集まる『アローン会』では会長を務めています。人気タレントとのデート報道は度々あるのに、結婚には至らないので周囲も不思議がっています」（大手芸能事務所