「いらっしゃいませ！こんにちは！」【映像】諸沢莉乃さん（22）が社長に選ばれた理由とは？カレーハウス「CoCo壱番屋」で高校１年生の15歳の時からアルバイトを続けているアルバイトの諸沢莉乃さん、22歳。しかし、アルバイトなのは、4月30日まで。この店を始め、１都８県で「ココイチ」25店舗をフランチャイズ展開する会社に5月1日に入社した。しかも、肩書は「社長」。今から２年前、諸沢さんが20歳の時に直々に「後継